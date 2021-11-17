Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров

ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные напали на трех репортеров вблизи границы с Белоруссией, сообщила журналистская организация Press Club Polska."Нападение на фотожурналистов в поселке Вейки. Во вторник, 16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме Войска польского напала на трех фотожурналистов: Мачея Набрдалика, Мацея Москву и Марчина Дивиска во время выполнения ими журналистских обязанностей", — говорится в заявлении.По словам пострадавших фотографов, в районе населенных пунктов Вейки и Михалово, где они работали, не действует режим чрезвычайного положения. После съемки они сели в машину, но дорогу преградили люди в форме Войска польского, вытащили их из автомобиля, "толкая их при этом и используя ненормативную лексику".По словам задержанных, действия людей в форме "отличались исключительной агрессией".С журналистов сняли наручники только после приезда полицейских, которые, несмотря на просьбы, не стали устанавливать личности нападавших. По их словам, пострадавшие могут подать заявление о преступлении, что фотографы и намерены сделать. Репортеры отмечают, что у них есть снимки с некоторыми участниками происшествия.Впоследствии ситуацию прокомментировало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter."Мы категорически не согласны с тем, что это было "нападение на фотожурналистов". Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями", — подчеркнули в ведомстве.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений.Зона ЧП распространяется примерно на три километра от линии границы.Среди прочих эту территорию не могут посещать и журналисты. Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило обеспокоенность недопуском сотрудников СМИ в зону ЧП.Такой режим в приграничных районах ввели из-за увеличившегося потока беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, которые через Белоруссию пытаются попасть в Евросоюз.
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные напали на трех репортеров вблизи границы с Белоруссией, сообщила журналистская организация Press Club Polska.
"Нападение на фотожурналистов в поселке Вейки. Во вторник, 16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме Войска польского напала на трех фотожурналистов: Мачея Набрдалика, Мацея Москву и Марчина Дивиска во время выполнения ими журналистских обязанностей", — говорится в заявлении.
По словам пострадавших фотографов, в районе населенных пунктов Вейки и Михалово, где они работали, не действует режим чрезвычайного положения. После съемки они сели в машину, но дорогу преградили люди в форме Войска польского, вытащили их из автомобиля, "толкая их при этом и используя ненормативную лексику".
"На журналистов надели наручники и продержали более часа до приезда полиции. За это время был произведен обыск в машине, также военные просмотрели содержимое карт памяти в камерах", — сообщила Press Club Polska.
По словам задержанных, действия людей в форме "отличались исключительной агрессией".
С журналистов сняли наручники только после приезда полицейских, которые, несмотря на просьбы, не стали устанавливать личности нападавших. По их словам, пострадавшие могут подать заявление о преступлении, что фотографы и намерены сделать. Репортеры отмечают, что у них есть снимки с некоторыми участниками происшествия.
Впоследствии ситуацию прокомментировало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter.
"Мы категорически не согласны с тем, что это было "нападение на фотожурналистов". Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями", — подчеркнули в ведомстве.
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