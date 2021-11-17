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Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров
Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров - РИА Новости, 17.11.2021
Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров
Польские военные напали на трех репортеров вблизи границы с Белоруссией, сообщила журналистская организация Press Club Polska. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:51
2021-11-17T14:52
в мире
белоруссия
москва
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные напали на трех репортеров вблизи границы с Белоруссией, сообщила журналистская организация Press Club Polska."Нападение на фотожурналистов в поселке Вейки. Во вторник, 16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме Войска польского напала на трех фотожурналистов: Мачея Набрдалика, Мацея Москву и Марчина Дивиска во время выполнения ими журналистских обязанностей", — говорится в заявлении.По словам пострадавших фотографов, в районе населенных пунктов Вейки и Михалово, где они работали, не действует режим чрезвычайного положения. После съемки они сели в машину, но дорогу преградили люди в форме Войска польского, вытащили их из автомобиля, "толкая их при этом и используя ненормативную лексику".По словам задержанных, действия людей в форме "отличались исключительной агрессией".С журналистов сняли наручники только после приезда полицейских, которые, несмотря на просьбы, не стали устанавливать личности нападавших. По их словам, пострадавшие могут подать заявление о преступлении, что фотографы и намерены сделать. Репортеры отмечают, что у них есть снимки с некоторыми участниками происшествия.Впоследствии ситуацию прокомментировало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter."Мы категорически не согласны с тем, что это было "нападение на фотожурналистов". Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями", — подчеркнули в ведомстве.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений.Зона ЧП распространяется примерно на три километра от линии границы.Среди прочих эту территорию не могут посещать и журналисты. Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило обеспокоенность недопуском сотрудников СМИ в зону ЧП.Такой режим в приграничных районах ввели из-за увеличившегося потока беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, которые через Белоруссию пытаются попасть в Евросоюз.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759454463.html
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в мире, белоруссия, москва, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:51 17.11.2021 (обновлено: 14:52 17.11.2021)
 
Польская журналистская организация заявила о нападении солдат на репортеров

Press Club Polska заявила о нападении солдат на трех фоторепортеров

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
Польский военнослужащий распыляет спецсредство у проволочных заграждений на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Польские военные напали на трех репортеров вблизи границы с Белоруссией, сообщила журналистская организация Press Club Polska.
"Нападение на фотожурналистов в поселке Вейки. Во вторник, 16 ноября около 16:00 (18:00 мск) группа людей в форме Войска польского напала на трех фотожурналистов: Мачея Набрдалика, Мацея Москву и Марчина Дивиска во время выполнения ими журналистских обязанностей", — говорится в заявлении.
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По словам пострадавших фотографов, в районе населенных пунктов Вейки и Михалово, где они работали, не действует режим чрезвычайного положения. После съемки они сели в машину, но дорогу преградили люди в форме Войска польского, вытащили их из автомобиля, "толкая их при этом и используя ненормативную лексику".
"На журналистов надели наручники и продержали более часа до приезда полиции. За это время был произведен обыск в машине, также военные просмотрели содержимое карт памяти в камерах", — сообщила Press Club Polska.
По словам задержанных, действия людей в форме "отличались исключительной агрессией".
С журналистов сняли наручники только после приезда полицейских, которые, несмотря на просьбы, не стали устанавливать личности нападавших. По их словам, пострадавшие могут подать заявление о преступлении, что фотографы и намерены сделать. Репортеры отмечают, что у них есть снимки с некоторыми участниками происшествия.
Впоследствии ситуацию прокомментировало Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter.
"Мы категорически не согласны с тем, что это было "нападение на фотожурналистов". Вмешательство было проведено полностью в соответствии с полномочиями", — подчеркнули в ведомстве.
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На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений.
Зона ЧП распространяется примерно на три километра от линии границы.
Среди прочих эту территорию не могут посещать и журналисты. Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразило обеспокоенность недопуском сотрудников СМИ в зону ЧП.
Такой режим в приграничных районах ввели из-за увеличившегося потока беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, которые через Белоруссию пытаются попасть в Евросоюз.
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
В миреБелоруссияМоскваПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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