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Отели Красной поляны потеряли треть бронирований из-за системы QR-кодов

Отели Красной поляны потеряли треть бронирований из-за системы QR-кодов - РИА Новости, 17.11.2021

Отели Красной поляны потеряли треть бронирований из-за системы QR-кодов

Порядка 30% новогодних бронирований в горном кластере Сочи потеряно в ноябре 2021 года из-за ограничительных мер, связанных с правилами QR-кодов, сообщила РИА... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:12

2021-11-17T10:12

2021-11-17T11:44

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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Порядка 30% новогодних бронирований в горном кластере Сочи потеряно в ноябре 2021 года из-за ограничительных мер, связанных с правилами QR-кодов, сообщила РИА Новости директор по стратегическому развитию "Курорта Красная Поляна" Ольга Филипенкова.Ранее отмечалось, что доступ в рестораны, торговые центры и на развлекательные мероприятия в Сочи будет возможен только по QR-коду. Эта система будет действовать до 21 ноября включительно."В прошлом году в середине ноября загрузка новогоднего периода подошла к 100%. На текущий момент на Новый год забронировано около 4000 номеров из 6000, это почти 70% номеров. Желание туристов отдохнуть в горах придерживается из-за "ковидных" ограничений, в частности, из-за введения в Краснодарском крае QR-кодов..." - сказала Филипенкова.Она добавила, что туристов останавливает невозможность попасть на развлекательные мероприятия, в рестораны и торговые центры курорта, не имея QR-кода. При этом, по словам Филипенковой, уже забронированы 80% номеров в крупных и очень известных пятизвездочных отелях в горах "Курорта Красной Поляны". "Нет сомнений, в них не будет свободных номеров с 25 декабря по 10 января", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211008/puteshestviya-1753685712.html

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краснодарский край, сочи, новый год, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии