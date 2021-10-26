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Туризм
https://ria.ru/20211026/sochi-1756283623.html
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду - РИА Новости, 26.10.2021
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду
Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:55
2021-10-26T14:58
туризм
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Красная Поляна."В отели курорта Красная Поляна гости заезжают уже по QR-коду, в ресторанах с 30 октября по 7 ноября будем дополнительно их спрашивать. Мы планируем считывать QR-коды на входе в рестораны", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что развлекательные сервисы, которые находятся при горнолыжных отелях на открытом воздухе, такие как "Хаски-центр" или "Верёвочный парк", можно будет посещать без QR-кода. Там собираются контролировать лишь соблюдение дистанции гостями и использование защитных средств.
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краснодарский край, сочи, владимир путин, татьяна голикова, новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, красная поляна, отели, туризм, россия, коронавирус в россии, qr-код
14:55 26.10.2021 (обновлено: 14:58 26.10.2021)
 
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду

Попасть в кафе при отелях в Красной поляне с 30 октября можно будет только по QR-коду

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Красная Поляна.
"В отели курорта Красная Поляна гости заезжают уже по QR-коду, в ресторанах с 30 октября по 7 ноября будем дополнительно их спрашивать. Мы планируем считывать QR-коды на входе в рестораны", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что развлекательные сервисы, которые находятся при горнолыжных отелях на открытом воздухе, такие как "Хаски-центр" или "Верёвочный парк", можно будет посещать без QR-кода. Там собираются контролировать лишь соблюдение дистанции гостями и использование защитных средств.
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