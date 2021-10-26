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В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду

В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду - РИА Новости, 26.10.2021

В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду

Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:55

2021-10-26T14:55

2021-10-26T14:58

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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Красная Поляна."В отели курорта Красная Поляна гости заезжают уже по QR-коду, в ресторанах с 30 октября по 7 ноября будем дополнительно их спрашивать. Мы планируем считывать QR-коды на входе в рестораны", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что развлекательные сервисы, которые находятся при горнолыжных отелях на открытом воздухе, такие как "Хаски-центр" или "Верёвочный парк", можно будет посещать без QR-кода. Там собираются контролировать лишь соблюдение дистанции гостями и использование защитных средств.

https://ria.ru/20211026/puteshestviya-1756153230.html

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