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В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду - РИА Новости, 26.10.2021
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду
Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:55
2021-10-26T14:55
2021-10-26T14:58
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Гости ресторанов, расположенных на территории горнолыжных отелей, смогут посещать их только при наличии QR-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Красная Поляна."В отели курорта Красная Поляна гости заезжают уже по QR-коду, в ресторанах с 30 октября по 7 ноября будем дополнительно их спрашивать. Мы планируем считывать QR-коды на входе в рестораны", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что развлекательные сервисы, которые находятся при горнолыжных отелях на открытом воздухе, такие как "Хаски-центр" или "Верёвочный парк", можно будет посещать без QR-кода. Там собираются контролировать лишь соблюдение дистанции гостями и использование защитных средств.
https://ria.ru/20211026/puteshestviya-1756153230.html
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14:55 26.10.2021 (обновлено: 14:58 26.10.2021)
В рестораны при отелях в Красной поляне будут пускать по QR-коду
Попасть в кафе при отелях в Красной поляне с 30 октября можно будет только по QR-коду