https://ria.ru/20211117/moldaviya-1759474781.html
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос - РИА Новости, 17.11.2021
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос
Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:13
2021-11-17T15:13
2021-11-17T21:11
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Так, 38% респондентов, отвечая на вопрос об их отношении к деятельности главы государства, сказали, что "совершенно недовольны" ею, а 31% — "не особо".Положительно относятся к действиям Санду 23% граждан, "очень довольны" президентом — 6%. Еще 2% опрошенных не смогли дать оценку. Кроме того, 32% жителей считают, что молдавский лидер в первый год на посту вообще не смогла добиться никаких достижений, а по мнению 40%, их очень мало. В то же время 23% опрошенных полагают, что она достигла достаточно, 4% уверены, что ей удалось добиться очень многого. Еще 3% не смогли ответить.На вопрос, как изменилась ситуация в стране под руководством Санду, 81% респондентов сказали, что никак или мало. Изменения в лучшую сторону заметили 18%. Еще 1% граждан не определился.Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября. В нем участвовали 893 человека из 78 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756828415.html
https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html
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в мире, молдавия, майя санду
15:13 17.11.2021 (обновлено: 21:11 17.11.2021)
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой президента Санду, свидетельствует опрос
КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости.
Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду
, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS
.
Так, 38% респондентов, отвечая на вопрос об их отношении к деятельности главы государства, сказали, что "совершенно недовольны" ею, а 31% — "не особо".
Положительно относятся к действиям Санду 23% граждан, "очень довольны" президентом — 6%. Еще 2% опрошенных не смогли дать оценку.
Кроме того, 32% жителей считают, что молдавский лидер в первый год на посту вообще не смогла добиться никаких достижений, а по мнению 40%, их очень мало. В то же время 23% опрошенных полагают, что она достигла достаточно, 4% уверены, что ей удалось добиться очень многого. Еще 3% не смогли ответить.
На вопрос, как изменилась ситуация в стране под руководством Санду, 81% респондентов сказали, что никак или мало. Изменения в лучшую сторону заметили 18%. Еще 1% граждан не определился.
Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября. В нем участвовали 893 человека из 78 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.