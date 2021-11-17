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https://ria.ru/20211117/moldaviya-1759474781.html
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос - РИА Новости, 17.11.2021
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос
Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:13
2021-11-17T21:11
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Так, 38% респондентов, отвечая на вопрос об их отношении к деятельности главы государства, сказали, что "совершенно недовольны" ею, а 31% — "не особо".Положительно относятся к действиям Санду 23% граждан, "очень довольны" президентом — 6%. Еще 2% опрошенных не смогли дать оценку. Кроме того, 32% жителей считают, что молдавский лидер в первый год на посту вообще не смогла добиться никаких достижений, а по мнению 40%, их очень мало. В то же время 23% опрошенных полагают, что она достигла достаточно, 4% уверены, что ей удалось добиться очень многого. Еще 3% не смогли ответить.На вопрос, как изменилась ситуация в стране под руководством Санду, 81% респондентов сказали, что никак или мало. Изменения в лучшую сторону заметили 18%. Еще 1% граждан не определился.Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября. В нем участвовали 893 человека из 78 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756828415.html
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в мире, молдавия, майя санду
15:13 17.11.2021 (обновлено: 21:11 17.11.2021)
 
Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой Санду, показал опрос

Почти 70% жителей Молдавии недовольны работой президента Санду, свидетельствует опрос

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Жители Молдавии оценили работу президента Майи Санду, тех, кто не удовлетворен ее результатами, оказалось большинство, следует из данных опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Так, 38% респондентов, отвечая на вопрос об их отношении к деятельности главы государства, сказали, что "совершенно недовольны" ею, а 31% — "не особо".
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:21
Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
Положительно относятся к действиям Санду 23% граждан, "очень довольны" президентом — 6%. Еще 2% опрошенных не смогли дать оценку.
Кроме того, 32% жителей считают, что молдавский лидер в первый год на посту вообще не смогла добиться никаких достижений, а по мнению 40%, их очень мало. В то же время 23% опрошенных полагают, что она достигла достаточно, 4% уверены, что ей удалось добиться очень многого. Еще 3% не смогли ответить.
На вопрос, как изменилась ситуация в стране под руководством Санду, 81% респондентов сказали, что никак или мало. Изменения в лучшую сторону заметили 18%. Еще 1% граждан не определился.
Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября. В нем участвовали 893 человека из 78 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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