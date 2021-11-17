https://ria.ru/20211117/mintrud-1759551911.html
Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов
Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021
Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов
Минтруд РФ предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:57
2021-11-17T21:57
2021-11-17T21:57
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде напомнили, что привлечение иностранных работников, которым для пребывания на территории РФ требуется виза, осуществляется по квотам, которые устанавливаются ежегодно. При этом решение о найме работника по квоте принимается только в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны.Так, квота на привлечение трудовых мигрантов на следующий год уже установлена. Ее размер составит 85% от допандемийного объема, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3a73d1044a0f20138e2932d77f5bfb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов
Минтруд предложил предоставить регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов