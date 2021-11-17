https://ria.ru/20211117/mintrud-1759551911.html

Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов

Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов - РИА Новости, 17.11.2021

Минтруд хочет дать регионам право перераспределять квоты на найм мигрантов

Минтруд РФ предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, сообщили... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T21:57

2021-11-17T21:57

2021-11-17T21:57

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.В Минтруде напомнили, что привлечение иностранных работников, которым для пребывания на территории РФ требуется виза, осуществляется по квотам, которые устанавливаются ежегодно. При этом решение о найме работника по квоте принимается только в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны.Так, квота на привлечение трудовых мигрантов на следующий год уже установлена. Ее размер составит 85% от допандемийного объема, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия