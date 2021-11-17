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Мигранты покинули пункт Брузги на белорусско-польской границе

Мигранты покинули пункт Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 17.11.2021

Мигранты покинули пункт Брузги на белорусско-польской границе

В районе КПП Брузги не осталось ни одного мигранта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:20

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2021-11-17T13:52

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 17 ноя — РИА Новости. В районе КПП Брузги не осталось ни одного мигранта, передает корреспондент РИА Новости. Часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в стихийный лагерь в лесу.По данным республиканского Красного Креста, в центре разместились более тысячи человек. Помощник президента Белоруссии Юрий Караев уточнил РИА Новости, что под крышей расположились 107 нелегалов, еще около 800-900 пока остаются на улице, но их пытаются уговорить перейти в помещение.Ранее в Варшаве заявили, что ночью мигранты снова предпринимали попытки преодолеть кордон.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.Во вторник начались стычки с польскими пограничниками. Мигранты бросали в силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Ранены семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи. Сколько пострадавших среди беженцев, не сообщается.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T11:20 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии