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В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО
В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО - РИА Новости, 17.11.2021
В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО
В Ленинградской области внедрен новый формат электронного взаимодействия, который поможет большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:50
2021-11-17T17:50
2021-11-17T17:50
ленинградская область
ленинградская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области внедрен новый формат электронного взаимодействия, который поможет большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) принимать участие в конкурсах на получение грантовой поддержки и субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, для упрощения работы НКО был принят регламент, который начинает действовать между курирующим комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области и Федеральной налоговой службой (ФНС)."Ранее распространенной причиной, по которой многие НКО с востребованной и полезной программой работы не могли участвовать в конкурсах – небольшая налоговая задолженность. Даже неуплата пеней в несколько копеек закрывала общественной организации перспективу получения грантовой поддержки, а официальный порядок в установленные сроки не позволял при оперативном погашении копеечной задолженности переподать заявку на грантовый конкурс", — отметили в обладминистрации.Теперь разработан порядок электронного обмена запросами, что позволит в короткие сроки актуализировать информацию. При выявлении небольшой непогашенной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам некоммерческая организация, подавшая заявку на конкурсную процедуру, сможет урегулировать вопрос погашения в короткий срок.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области внедрен новый формат электронного взаимодействия, который поможет большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) принимать участие в конкурсах на получение грантовой поддержки и субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, для упрощения работы НКО был принят регламент, который начинает действовать между курирующим комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области и Федеральной налоговой службой (ФНС).
"Ранее распространенной причиной, по которой многие НКО с востребованной и полезной программой работы не могли участвовать в конкурсах – небольшая налоговая задолженность. Даже неуплата пеней в несколько копеек закрывала общественной организации перспективу получения грантовой поддержки, а официальный порядок в установленные сроки не позволял при оперативном погашении копеечной задолженности переподать заявку на грантовый конкурс", — отметили в обладминистрации.
Теперь разработан порядок электронного обмена запросами, что позволит в короткие сроки актуализировать информацию. При выявлении небольшой непогашенной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам некоммерческая организация, подавшая заявку на конкурсную процедуру, сможет урегулировать вопрос погашения в короткий срок.
"Регламент межведомственного взаимодействия управления ФНС России по Ленинградской области и комитета общественных коммуникаций Ленинградской области был подготовлен и подписан для закрепления договоренностей, которых достигли на заседании тематического круглого стола во время "Гражданского форума "Команда 47". Встреча, состоявшаяся в августе 2021 года, была посвящена взаимодействию администрации Ленинградской области и федеральных органов власти для снижения административных барьеров для социально ориентированных некоммерческих организаций", — подытожили в пресс-службе.