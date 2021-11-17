https://ria.ru/20211117/lenoblast-1759462991.html

В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО

В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО - РИА Новости, 17.11.2021

В Ленобласти внедрили электронное взаимодействие ведомств для НКО

В Ленинградской области внедрен новый формат электронного взаимодействия, который поможет большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:50

2021-11-17T17:50

2021-11-17T17:50

ленинградская область

ленинградская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области внедрен новый формат электронного взаимодействия, который поможет большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) принимать участие в конкурсах на получение грантовой поддержки и субсидий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, для упрощения работы НКО был принят регламент, который начинает действовать между курирующим комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области и Федеральной налоговой службой (ФНС)."Ранее распространенной причиной, по которой многие НКО с востребованной и полезной программой работы не могли участвовать в конкурсах – небольшая налоговая задолженность. Даже неуплата пеней в несколько копеек закрывала общественной организации перспективу получения грантовой поддержки, а официальный порядок в установленные сроки не позволял при оперативном погашении копеечной задолженности переподать заявку на грантовый конкурс", — отметили в обладминистрации.Теперь разработан порядок электронного обмена запросами, что позволит в короткие сроки актуализировать информацию. При выявлении небольшой непогашенной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам некоммерческая организация, подавшая заявку на конкурсную процедуру, сможет урегулировать вопрос погашения в короткий срок.

https://ria.ru/20211116/zhile-1759277179.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)