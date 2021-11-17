https://ria.ru/20211117/lekarstva-1759532032.html

В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19

В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19

В России скорректирован перечень лекарств, возможных к применению для профилактики и лечения COVID-19, из него исключены препараты азитромицин и интерферон... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:44

2021-11-17T18:44

2021-11-17T18:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России скорректирован перечень лекарств, возможных к применению для профилактики и лечения COVID-19, из него исключены препараты азитромицин и интерферон бета-1б, добавлен, в частности, иммуноглобулин человека против COVID-19, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Во временном порядке распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением: а) в приложении № 1 к указанному временному порядку: позиции 3 и 5 исключить", - говорится в документе.Таким образом из приложения №1 к временному порядку, именуемого "Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции", исключаются препараты азитромицин и интерферон бета-1б.Кроме того, перечень дополняется следующими позициями - иммуноглобулин человека против COVID-19, сарилумаб, нетакимаб, анакинра, апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат, будесонид.Также Мишустин продлил действие всего постановления до 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html

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