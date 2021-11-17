https://ria.ru/20211117/lekarstva-1759532032.html
В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19
В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19
В России скорректирован перечень лекарств, возможных к применению для профилактики и лечения COVID-19, из него исключены препараты азитромицин и интерферон... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:44
2021-11-17T18:44
2021-11-17T18:44
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В России скорректирован перечень лекарств, возможных к применению для профилактики и лечения COVID-19, из него исключены препараты азитромицин и интерферон бета-1б, добавлен, в частности, иммуноглобулин человека против COVID-19, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Во временном порядке распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением: а) в приложении № 1 к указанному временному порядку: позиции 3 и 5 исключить", - говорится в документе.Таким образом из приложения №1 к временному порядку, именуемого "Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции", исключаются препараты азитромицин и интерферон бета-1б.Кроме того, перечень дополняется следующими позициями - иммуноглобулин человека против COVID-19, сарилумаб, нетакимаб, анакинра, апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат, будесонид.Также Мишустин продлил действие всего постановления до 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9f758854c46f8e17548bd77ba26e96ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19
В России скорректировали перечень лекарств, возможных к применению для лечения COVID-19
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
В России
скорректирован перечень лекарств, возможных к применению для профилактики и лечения COVID-19, из него исключены препараты азитромицин и интерферон бета-1б, добавлен, в частности, иммуноглобулин человека против COVID-19, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина
опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Во временном порядке распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, утвержденном указанным постановлением: а) в приложении № 1 к указанному временному порядку: позиции 3 и 5 исключить", - говорится в документе.
Таким образом из приложения №1 к временному порядку, именуемого "Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции", исключаются препараты азитромицин и интерферон бета-1б.
Кроме того, перечень дополняется следующими позициями - иммуноглобулин человека против COVID-19, сарилумаб, нетакимаб, анакинра, апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат, будесонид.
Также Мишустин продлил действие всего постановления до 1 января 2024 года.