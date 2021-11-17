16:08 17.11.2021 (обновлено: 16:21 17.11.2021)
Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не дел
Мэр Краснодара Алексеенко оговорился, что от властей ждут разговоров, а не конкретных дел
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.
Городская дума Краснодара в среду по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника бывшего вице-губернатора края, до сегодняшнего дня и.о. мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко.
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"От нас ждут разговоров, а не конкретных дел", - сказал Алексеенко, представляя депутатам свою программу. Далее, развивая мысль, он продолжил, что краснодарцы ждут новых дорог, школ, детских садов. Однако над оговоркой не преминули пошутить городские паблики.
"Андрей Анатольевич оговорился", - уточнили в администрации Краснодара.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. С 4 по 29 октября заявления об участии конкурсе подали 24 человека. В понедельник специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были назначены гордумой и ещё четыре – губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность главы Краснодара. В среду гордума приняла итоговое решение. Из присутствующих 46 депутатов 40 единогласно проголосовали за Алексеенко.