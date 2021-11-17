https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759491157.html

Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не дел

Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не дел - РИА Новости, 17.11.2021

Новый мэр Краснодара оговорился, что от властей ждут разговоров, а не дел

Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:08

2021-11-17T16:08

2021-11-17T16:21

политика

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко в ходе процедуры своего назначения на заседании городской думы оговорился, сообщив, что горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел.Городская дума Краснодара в среду по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника бывшего вице-губернатора края, до сегодняшнего дня и.о. мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко."От нас ждут разговоров, а не конкретных дел", - сказал Алексеенко, представляя депутатам свою программу. Далее, развивая мысль, он продолжил, что краснодарцы ждут новых дорог, школ, детских садов. Однако над оговоркой не преминули пошутить городские паблики."Андрей Анатольевич оговорился", - уточнили в администрации Краснодара.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. С 4 по 29 октября заявления об участии конкурсе подали 24 человека. В понедельник специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были назначены гордумой и ещё четыре – губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность главы Краснодара. В среду гордума приняла итоговое решение. Из присутствующих 46 депутатов 40 единогласно проголосовали за Алексеенко.

https://ria.ru/20200723/1574771157.html

https://ria.ru/20210612/pashinyan-1736801703.html

краснодарский край

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политика, краснодарский край, краснодар