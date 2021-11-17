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В Ленобласти предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников
В Ленобласти предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников - РИА Новости, 17.11.2021
В Ленобласти предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:07
2021-11-17T13:07
общество
здоровье - общество
владимир петров
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением ограничить действия любых медицинских льгот для людей, сознательно уклоняющихся от вакцинации против коронавируса."Прошу вас рассмотреть идею об ограничении действия любых медицинских льгот для людей, сознательно уклоняющихся от вакцинации до момента их прививки. Другими словами, предлагается создать условия, в которых упорствующие отрицатели вакцин, несмотря на их "доводы", будут вынуждены подчиниться мнению просвещенного большинства и, тем самым, будут способствовать победе над пандемией", - говорится в письме Петрова Мурашко, имеющимся в распоряжении РИА Новости.Автор инициативы обратил внимание, что в последнее время в России наблюдаются случаи необоснованного отказа граждан от процедуры вакцинации против коронавируса. "Граждане, находящиеся в плену мифов и предрассудков, всеми силами избегают прививок, мотивируя свои действия антинаучными доводами", - подчеркнул он."Стоит отметить, что все институты и гражданские объединения нашей страны сходятся в едином мнении о необходимости соблюдения санитарных мер и важности вакцинации в борьбе с пандемией. Другими словами, упорствующие "антиваксеры" являют собой маргинальную, хоть и многочисленную, группу населения нашей страны, держащие "в заложниках" сознательную часть нашего общества", - добавил Петров.
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общество, здоровье - общество, владимир петров, россия, коронавирус covid-19
13:07 17.11.2021
 
В Ленобласти предложили ограничить медицинские льготы для антипрививочников

В Ленобласти предложили ограничить действие медицинских льгот для антипрививочников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Молодой человек в защитной маске на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением ограничить действия любых медицинских льгот для людей, сознательно уклоняющихся от вакцинации против коронавируса.
"Прошу вас рассмотреть идею об ограничении действия любых медицинских льгот для людей, сознательно уклоняющихся от вакцинации до момента их прививки. Другими словами, предлагается создать условия, в которых упорствующие отрицатели вакцин, несмотря на их "доводы", будут вынуждены подчиниться мнению просвещенного большинства и, тем самым, будут способствовать победе над пандемией", - говорится в письме Петрова Мурашко, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Автор инициативы обратил внимание, что в последнее время в России наблюдаются случаи необоснованного отказа граждан от процедуры вакцинации против коронавируса. "Граждане, находящиеся в плену мифов и предрассудков, всеми силами избегают прививок, мотивируя свои действия антинаучными доводами", - подчеркнул он.
"Стоит отметить, что все институты и гражданские объединения нашей страны сходятся в едином мнении о необходимости соблюдения санитарных мер и важности вакцинации в борьбе с пандемией. Другими словами, упорствующие "антиваксеры" являют собой маргинальную, хоть и многочисленную, группу населения нашей страны, держащие "в заложниках" сознательную часть нашего общества", - добавил Петров.
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