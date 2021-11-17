https://ria.ru/20211117/konservy-1759386483.html

Врач предупредил об опасности домашних консервов

Врач предупредил об опасности домашних консервов - РИА Новости, 17.11.2021

Врач предупредил об опасности домашних консервов

Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T04:15

2021-11-17T04:15

2021-11-17T04:15

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питание

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георгий сапего

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.В овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество. Его вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях, рассказал Сапего. Употребление пищи, в которую попал этот токсин, приводит к тяжелой болезни — ботулизму.По его словам, кипячение не предотвратит заражение продукта бактериями, вызывающими ботулизм."Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо", — считает Сапего.Даже если стерилизатор использовался при консервировании, открывая банку, лучше подвергнуть ее содержимое тепловой обработке, уверен он. Поскольку ботулотоксин, в отличие от спор самой бактерии, разрушается от высоких температур, пояснил врач.А вот большое количество кислоты в домашних консервах защищает от возбудителя ботулизма.Лучше всего опасные микроорганизмы размножаются в продуктах с низкой кислотностью, таких как домашние колбасы, вяленая рыба, овощи."Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба", — уточнил Сапего.По внешнему виду банки сложно определить, есть в консервах ботулотоксин или нет.Тем не менее при покупке консервов фабричного изготовления нужно обращать внимание на состояние банки. Если на ней есть вмятины или ржавчина, лучше не брать такой продукт, потому что им можно отравиться, заключил врач.

https://rsport.ria.ru/20211113/salo-1758798257.html

https://ria.ru/20211023/vred-1755899752.html

https://ria.ru/20211014/produkty-1754606243.html

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общество, питание, еда, здоровье, россия, георгий сапего