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Врач предупредил об опасности домашних консервов
Врач предупредил об опасности домашних консервов - РИА Новости, 17.11.2021
Врач предупредил об опасности домашних консервов
Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T04:15
2021-11-17T04:15
общество
питание
еда
здоровье
россия
георгий сапего
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.В овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество. Его вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях, рассказал Сапего. Употребление пищи, в которую попал этот токсин, приводит к тяжелой болезни — ботулизму.По его словам, кипячение не предотвратит заражение продукта бактериями, вызывающими ботулизм."Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо", — считает Сапего.Даже если стерилизатор использовался при консервировании, открывая банку, лучше подвергнуть ее содержимое тепловой обработке, уверен он. Поскольку ботулотоксин, в отличие от спор самой бактерии, разрушается от высоких температур, пояснил врач.А вот большое количество кислоты в домашних консервах защищает от возбудителя ботулизма.Лучше всего опасные микроорганизмы размножаются в продуктах с низкой кислотностью, таких как домашние колбасы, вяленая рыба, овощи."Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба", — уточнил Сапего.По внешнему виду банки сложно определить, есть в консервах ботулотоксин или нет.Тем не менее при покупке консервов фабричного изготовления нужно обращать внимание на состояние банки. Если на ней есть вмятины или ржавчина, лучше не брать такой продукт, потому что им можно отравиться, заключил врач.
https://rsport.ria.ru/20211113/salo-1758798257.html
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общество, питание, еда, здоровье, россия, георгий сапего
04:15 17.11.2021
 
Врач предупредил об опасности домашних консервов

Врач Сапего: в домашних консервах может содержаться опасный для жизни ботулотоксин

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
В овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество. Его вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях, рассказал Сапего. Употребление пищи, в которую попал этот токсин, приводит к тяжелой болезни — ботулизму.
"Ботулизм — это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum. — Прим. ред.) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре", — отметил врач-терапевт.
По его словам, кипячение не предотвратит заражение продукта бактериями, вызывающими ботулизм.
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"Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо", — считает Сапего.
Даже если стерилизатор использовался при консервировании, открывая банку, лучше подвергнуть ее содержимое тепловой обработке, уверен он. Поскольку ботулотоксин, в отличие от спор самой бактерии, разрушается от высоких температур, пояснил врач.
А вот большое количество кислоты в домашних консервах защищает от возбудителя ботулизма.
"В ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет, потому что в них много кислоты", — отметил врач.
Лучше всего опасные микроорганизмы размножаются в продуктах с низкой кислотностью, таких как домашние колбасы, вяленая рыба, овощи.
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"Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба", — уточнил Сапего.
По внешнему виду банки сложно определить, есть в консервах ботулотоксин или нет.
"Иногда такие консервные банки вздуваются, взрываются или пахнут, как протухшие. Но это не обязательно. Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта", — сказал Сапего.
Тем не менее при покупке консервов фабричного изготовления нужно обращать внимание на состояние банки. Если на ней есть вмятины или ржавчина, лучше не брать такой продукт, потому что им можно отравиться, заключил врач.
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ОбществоПитаниеЕдаЗдоровьеРоссияГеоргий Сапего
 
 
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