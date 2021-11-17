Президент РАН прокомментировал введение QR-кодов в регионах
Президент РАН Сергеев назвал введение QR-кодов в регионах разумной и правильной мерой
АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов в регионах является разумной и правильной мерой для противодействия коронавирусной инфекции, заявил журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.
"Ясно, что сделать вакцинацию обязательной нельзя, это нарушение прав человека... Важны организационные и экономические меры, которые бы стимулировали вакцинацию населения. Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. QR-коды – один из таких моментов. Пожалуйста, не получай QR-код, но ты входишь в те ограничения, которые существуют. Поэтому я считаю, что это разумно, это правильно", - сказал он.
Сергеев выразил надежду, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией станет последним, однако отметил быстрые мутации вируса. "Вирус мутирует быстро, и, конечно, надо быть во всеоружии, чтобы встречать следующие мутации", - подчеркнул он.