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Президент РАН прокомментировал введение QR-кодов в регионах

Президент РАН прокомментировал введение QR-кодов в регионах - РИА Новости, 17.11.2021

Президент РАН прокомментировал введение QR-кодов в регионах

Введение QR-кодов в регионах является разумной и правильной мерой для противодействия коронавирусной инфекции, заявил журналистам президент Российской академии... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:23

2021-11-17T13:23

2021-11-17T13:23

распространение коронавируса

общество

российская академия наук

здоровье - общество

александр сергеев (ран)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов в регионах является разумной и правильной мерой для противодействия коронавирусной инфекции, заявил журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.Сергеев выразил надежду, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией станет последним, однако отметил быстрые мутации вируса. "Вирус мутирует быстро, и, конечно, надо быть во всеоружии, чтобы встречать следующие мутации", - подчеркнул он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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