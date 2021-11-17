https://ria.ru/20211117/kino-1759339354.html

Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели

Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели - РИА Новости, 17.11.2021

Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели

Выбрать новый фильм для просмотра не так просто: на экранах — все, что отложили из-за локдауна. Уэс Андерсон воспевает журналистику в картине "Французский... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:10

ватикан

мэттью дэймон

уилл смит

елена лядова

культура

евгений цыганов

эдриан броуди

бен аффлек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759123256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7a0e3d72a81b4ec21ea34ebaecdd5d9.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Выбрать новый фильм для просмотра не так просто: на экранах — все, что отложили из-за локдауна. Уэс Андерсон воспевает журналистику в картине "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Мэтт Дэймон щеголяет в доспехах в "Последней дуэли". Уилл Смит воспитывает теннисисток в "Короле Ричарде". Кроме того, в прокате две ленты с "Кинотавра" и экшен с Итаном Хоуком. О самых интересных кинопроектах — в материале РИА Новости.Американский взгляд на французов"Французский Вестник" — признание в любви Уэса Андерсона к интернационализму, культуре и искусству независимой журналистики.В вымышленном французском городе Аннуи-на-Блазе работает редакция опять же придуманного популярного американского журнала. Сотрудники готовят к публикации некролог любимого руководителя, уроженца штата Канзас Артура Ховицера — младшего (Билл Мюррей).Фильм — сборник воспоминаний о Ховицере. Первую большую историю, "Бетонный шедевр", сопровождает лекция, которую читает персонаж Тильды Суинтон. В рассказе "Поправки в Манифест" Андерсон переосмысливает студенческие протесты во Франции в мае 1968-го. А самый насыщенный раздел — "Личная столовая комиссара полиции" — оформлен в виде выступления его автора Робака (Джеффри Райт) на ток-шоу.Не меньше, чем захватывающие рассказы, впечатляет актерский состав: Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Эдриен Броуди, Бенисио дель Торо и еще много кто. С каждой премьерой Андерсона список мировых суперзвезд, участвующих в его картинах, становится все длиннее.В фильме Андерсон периодически использует структуру, подобную сказкам "Тысячи и одной ночи": истории внутри историй. В его прочтении это выглядит очаровательно и незабываемо.Средневековые битвыДавно в прокате не было голливудских средневековых блокбастеров. Ридли Скотт исправляет это в "Последней дуэли".Знаменитый режиссер не стал мелочиться и снял о предательстве, мести и храброй женщине впечатляющую эпопею, основанную на реальных событиях, которые происходили во Франции XIV века.Как понятно из названия, речь идет о последней санкционированной правом дуэли. Впрочем, баталии разворачиваются не только во время поединков, но и при дворе. Главные герои — бывшие друзья: знатный рыцарь из древнего рода Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) и красноречивый сын землевладельца Жак Ле Гри (Адам Драйвер).Граф Пьер д’Алансон (Бен Аффлек) благоволит Жаку и возвышает его при дворе. Жан де Карруж огорчается, дружба сходит на нет. Жан берет в жены красивую и знатную Маргариту (Джоди Комер), а через год знакомит ее с бывшим приятелем.Однажды, возвращаясь после битвы домой, Карруж узнает, что его жена подверглась насилию со стороны Жака Ле Гри. Он, естественно, это отрицает, но Маргарита отказывается молчать и обвиняет его.Король Карл VI (Алекс Лоутер) устанавливает, что спор решат на судебном поединке.Скотт органично переплетает битвы с драмой и показывает историю с трех разных точек зрения. Особенно интересно смотреть, как в "Последней дуэли" исследуют средневековую власть мужчин, хрупкость правосудия и мужество женщины, отстаивающей правду.Из Комптона на кортНе менее захватывающая драма, но только на корте, показана в картине "Король Ричард" с Уиллом Смитом.Это история Ричарда Уильямса (Смит), отца, пожалуй, самых известных американских теннисисток — Серены и Винус.Режиссер Рейнальдо Маркус Грин рассказывает, как с раннего детства отец готовил дочерей к карьере в профессиональном теннисе. Картину можно называть спортивной драмой: в ней показан путь сестер к званию первых ракеток мира.Ричард, абсолютно уверенный в успехе, разработал план, чтобы отправить Винус и Серену из Комптона на мировую спортивную арену. Он тренировал их, учил тактике и разным приемам. Лучше всего картину описывает фраза, которую произносит главный герой: "Самое опасное создание на земле — женщина, которая умеет думать".Современный греческий мифЭротическая драма, которая получила призы фестиваля в Локарно (отмечена Молодежным жюри) и "Кинотавра" (за лучшую музыку), — "Медея" Александра Зельдовича.Это современная трактовка древнегреческого мифа о царевне, доведенной из-за предательства любимого до грани и готовой на ужасные поступки.Главная героиня (Тинатин Далакишвили) занимается искусством. Пытаясь удержать внимание персонажа Евгения Цыганова, она признается в убийстве брата. Медитативная драма полна экспрессивных сцен и украшена удивительным гримом артистов.Молоко птицы из ПриднестровьяЕще один фильм из конкурсной программы "Кинотавра" (отмечен за операторскую работу) — полнометражный дебют Евгения Марьяна "Молоко птицы".Главный герой, 16-летний Андриан, живет в маленьком городке Приднестровья. Раньше он учился в церковной школе, а сейчас конфликтует с одноклассниками, местными хулиганами и семьей. Особенно непростые отношения у него с матерью, которую играет Елена Лядова. Еще герой переживает из-за предательства друга и мечтает уехать в Италию — эту страну он воспринимает как символ освобождения.Но наступает Страстная неделя, которая изменит его жизнь.В картине — живописные пейзажи, множество отсылок к религиозным сюжетам и визуальных аллюзий. Первый полностью снятый в Приднестровье проект стал уверенным высказыванием для полнометражного дебюта.Боевик с ХоукомБоевик тоже есть в прокате — фильм "Нули и единицы" культового режиссера Абеля Феррары. Премьера состоялась на фестивале в Локарно.Главный герой, американский солдат Джей Джей (Итан Хоук), приезжает в Рим. В соборе Ватикана гремит взрыв. Медиапространство заполняют правдивые и фальшивые новости о том, кто за этим стоит. Сразу речь заходит о брате-близнеце Джей Джея — опасном революционере или спасителе, смотря кто говорит о нем.Герой отправляется в путешествие по городу, чтобы найти настоящего виновника.В картине исследуют вопросы верности, достоверности истории в мире, где главным ресурсом и товаром стала информация. Как бонус — нуарные пейзажи, атмосфера современного, постмодернистского и в то же время древнего Рима.

https://ria.ru/20211115/kino-1758578479.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, мэттью дэймон, уилл смит, елена лядова, евгений цыганов, эдриан броуди , бен аффлек, билл мюррей, леа сейду, итан хоук, уэс андерсон, знаменитости, кино и сериалы, тильда суинтон