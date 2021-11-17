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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/kino-1759339354.html
Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели
Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели - РИА Новости, 17.11.2021
Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели
Выбрать новый фильм для просмотра не так просто: на экранах — все, что отложили из-за локдауна. Уэс Андерсон воспевает журналистику в картине "Французский... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T08:10
ватикан
мэттью дэймон
уилл смит
елена лядова
культура
евгений цыганов
эдриан броуди
бен аффлек
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Выбрать новый фильм для просмотра не так просто: на экранах — все, что отложили из-за локдауна. Уэс Андерсон воспевает журналистику в картине "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Мэтт Дэймон щеголяет в доспехах в "Последней дуэли". Уилл Смит воспитывает теннисисток в "Короле Ричарде". Кроме того, в прокате две ленты с "Кинотавра" и экшен с Итаном Хоуком. О самых интересных кинопроектах — в материале РИА Новости.Американский взгляд на французов"Французский Вестник" — признание в любви Уэса Андерсона к интернационализму, культуре и искусству независимой журналистики.В вымышленном французском городе Аннуи-на-Блазе работает редакция опять же придуманного популярного американского журнала. Сотрудники готовят к публикации некролог любимого руководителя, уроженца штата Канзас Артура Ховицера — младшего (Билл Мюррей).Фильм — сборник воспоминаний о Ховицере. Первую большую историю, "Бетонный шедевр", сопровождает лекция, которую читает персонаж Тильды Суинтон. В рассказе "Поправки в Манифест" Андерсон переосмысливает студенческие протесты во Франции в мае 1968-го. А самый насыщенный раздел — "Личная столовая комиссара полиции" — оформлен в виде выступления его автора Робака (Джеффри Райт) на ток-шоу.Не меньше, чем захватывающие рассказы, впечатляет актерский состав: Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Эдриен Броуди, Бенисио дель Торо и еще много кто. С каждой премьерой Андерсона список мировых суперзвезд, участвующих в его картинах, становится все длиннее.В фильме Андерсон периодически использует структуру, подобную сказкам "Тысячи и одной ночи": истории внутри историй. В его прочтении это выглядит очаровательно и незабываемо.Средневековые битвыДавно в прокате не было голливудских средневековых блокбастеров. Ридли Скотт исправляет это в "Последней дуэли".Знаменитый режиссер не стал мелочиться и снял о предательстве, мести и храброй женщине впечатляющую эпопею, основанную на реальных событиях, которые происходили во Франции XIV века.Как понятно из названия, речь идет о последней санкционированной правом дуэли. Впрочем, баталии разворачиваются не только во время поединков, но и при дворе. Главные герои — бывшие друзья: знатный рыцарь из древнего рода Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) и красноречивый сын землевладельца Жак Ле Гри (Адам Драйвер).Граф Пьер д’Алансон (Бен Аффлек) благоволит Жаку и возвышает его при дворе. Жан де Карруж огорчается, дружба сходит на нет. Жан берет в жены красивую и знатную Маргариту (Джоди Комер), а через год знакомит ее с бывшим приятелем.Однажды, возвращаясь после битвы домой, Карруж узнает, что его жена подверглась насилию со стороны Жака Ле Гри. Он, естественно, это отрицает, но Маргарита отказывается молчать и обвиняет его.Король Карл VI (Алекс Лоутер) устанавливает, что спор решат на судебном поединке.Скотт органично переплетает битвы с драмой и показывает историю с трех разных точек зрения. Особенно интересно смотреть, как в "Последней дуэли" исследуют средневековую власть мужчин, хрупкость правосудия и мужество женщины, отстаивающей правду.Из Комптона на кортНе менее захватывающая драма, но только на корте, показана в картине "Король Ричард" с Уиллом Смитом.Это история Ричарда Уильямса (Смит), отца, пожалуй, самых известных американских теннисисток — Серены и Винус.Режиссер Рейнальдо Маркус Грин рассказывает, как с раннего детства отец готовил дочерей к карьере в профессиональном теннисе. Картину можно называть спортивной драмой: в ней показан путь сестер к званию первых ракеток мира.Ричард, абсолютно уверенный в успехе, разработал план, чтобы отправить Винус и Серену из Комптона на мировую спортивную арену. Он тренировал их, учил тактике и разным приемам. Лучше всего картину описывает фраза, которую произносит главный герой: "Самое опасное создание на земле — женщина, которая умеет думать".Современный греческий мифЭротическая драма, которая получила призы фестиваля в Локарно (отмечена Молодежным жюри) и "Кинотавра" (за лучшую музыку), — "Медея" Александра Зельдовича.Это современная трактовка древнегреческого мифа о царевне, доведенной из-за предательства любимого до грани и готовой на ужасные поступки.Главная героиня (Тинатин Далакишвили) занимается искусством. Пытаясь удержать внимание персонажа Евгения Цыганова, она признается в убийстве брата. Медитативная драма полна экспрессивных сцен и украшена удивительным гримом артистов.Молоко птицы из ПриднестровьяЕще один фильм из конкурсной программы "Кинотавра" (отмечен за операторскую работу) — полнометражный дебют Евгения Марьяна "Молоко птицы".Главный герой, 16-летний Андриан, живет в маленьком городке Приднестровья. Раньше он учился в церковной школе, а сейчас конфликтует с одноклассниками, местными хулиганами и семьей. Особенно непростые отношения у него с матерью, которую играет Елена Лядова. Еще герой переживает из-за предательства друга и мечтает уехать в Италию — эту страну он воспринимает как символ освобождения.Но наступает Страстная неделя, которая изменит его жизнь.В картине — живописные пейзажи, множество отсылок к религиозным сюжетам и визуальных аллюзий. Первый полностью снятый в Приднестровье проект стал уверенным высказыванием для полнометражного дебюта.Боевик с ХоукомБоевик тоже есть в прокате — фильм "Нули и единицы" культового режиссера Абеля Феррары. Премьера состоялась на фестивале в Локарно.Главный герой, американский солдат Джей Джей (Итан Хоук), приезжает в Рим. В соборе Ватикана гремит взрыв. Медиапространство заполняют правдивые и фальшивые новости о том, кто за этим стоит. Сразу речь заходит о брате-близнеце Джей Джея — опасном революционере или спасителе, смотря кто говорит о нем.Герой отправляется в путешествие по городу, чтобы найти настоящего виновника.В картине исследуют вопросы верности, достоверности истории в мире, где главным ресурсом и товаром стала информация. Как бонус — нуарные пейзажи, атмосфера современного, постмодернистского и в то же время древнего Рима.
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ватикан, мэттью дэймон, уилл смит, елена лядова, евгений цыганов, эдриан броуди , бен аффлек, билл мюррей, леа сейду, итан хоук, уэс андерсон, знаменитости, кино и сериалы, тильда суинтон
08:00 17.11.2021 (обновлено: 08:10 17.11.2021)
 

Деймон в доспехах, Смит на корте, Лядова в провинции. Кино недели

© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Выбрать новый фильм для просмотра не так просто: на экранах — все, что отложили из-за локдауна. Уэс Андерсон воспевает журналистику в картине "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Мэтт Дэймон щеголяет в доспехах в "Последней дуэли". Уилл Смит воспитывает теннисисток в "Короле Ричарде". Кроме того, в прокате две ленты с "Кинотавра" и экшен с Итаном Хоуком. О самых интересных кинопроектах — в материале РИА Новости.

Американский взгляд на французов

"Французский Вестник" — признание в любви Уэса Андерсона к интернационализму, культуре и искусству независимой журналистики.
В вымышленном французском городе Аннуи-на-Блазе работает редакция опять же придуманного популярного американского журнала. Сотрудники готовят к публикации некролог любимого руководителя, уроженца штата Канзас Артура Ховицера — младшего (Билл Мюррей).
© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Кадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Фильм — сборник воспоминаний о Ховицере. Первую большую историю, "Бетонный шедевр", сопровождает лекция, которую читает персонаж Тильды Суинтон. В рассказе "Поправки в Манифест" Андерсон переосмысливает студенческие протесты во Франции в мае 1968-го. А самый насыщенный раздел — "Личная столовая комиссара полиции" — оформлен в виде выступления его автора Робака (Джеффри Райт) на ток-шоу.
© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Кадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Не меньше, чем захватывающие рассказы, впечатляет актерский состав: Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Эдриен Броуди, Бенисио дель Торо и еще много кто. С каждой премьерой Андерсона список мировых суперзвезд, участвующих в его картинах, становится все длиннее.

"В этом фильме отношение к печатному слову выражено на разных уровнях, — говорит режиссер. — Это то, что вы видите на экране, субтитры, фактура журнала, ценность отношений с авторами и того рода письменности, который, как многие считают, сейчас утрачен. Герой каждой нашей истории — писатель".

© DisneyДель Торо и Сейду в фильме "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Дель Торо и Сейду в фильме "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
В фильме Андерсон периодически использует структуру, подобную сказкам "Тысячи и одной ночи": истории внутри историй. В его прочтении это выглядит очаровательно и незабываемо.
© DisneyКадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
Кадр из фильма Французский Вестник. Приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан
© Disney
Кадр из фильма "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Средневековые битвы

Давно в прокате не было голливудских средневековых блокбастеров. Ридли Скотт исправляет это в "Последней дуэли".
© DisneyДрайвер и Деймон в фильме "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Драйвер и Деймон в фильме "Последняя дуэль"
Знаменитый режиссер не стал мелочиться и снял о предательстве, мести и храброй женщине впечатляющую эпопею, основанную на реальных событиях, которые происходили во Франции XIV века.
Как понятно из названия, речь идет о последней санкционированной правом дуэли. Впрочем, баталии разворачиваются не только во время поединков, но и при дворе. Главные герои — бывшие друзья: знатный рыцарь из древнего рода Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) и красноречивый сын землевладельца Жак Ле Гри (Адам Драйвер).
© DisneyДеймон в фильме "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Деймон в фильме "Последняя дуэль"
Граф Пьер д’Алансон (Бен Аффлек) благоволит Жаку и возвышает его при дворе. Жан де Карруж огорчается, дружба сходит на нет. Жан берет в жены красивую и знатную Маргариту (Джоди Комер), а через год знакомит ее с бывшим приятелем.
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
Однажды, возвращаясь после битвы домой, Карруж узнает, что его жена подверглась насилию со стороны Жака Ле Гри. Он, естественно, это отрицает, но Маргарита отказывается молчать и обвиняет его.
Король Карл VI (Алекс Лоутер) устанавливает, что спор решат на судебном поединке.
© DisneyДеймон в фильме "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Деймон в фильме "Последняя дуэль"
Скотт органично переплетает битвы с драмой и показывает историю с трех разных точек зрения. Особенно интересно смотреть, как в "Последней дуэли" исследуют средневековую власть мужчин, хрупкость правосудия и мужество женщины, отстаивающей правду.
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
© Disney
Кадр из фильма "Последняя дуэль"

Из Комптона на корт

Не менее захватывающая драма, но только на корте, показана в картине "Король Ричард" с Уиллом Смитом.
Это история Ричарда Уильямса (Смит), отца, пожалуй, самых известных американских теннисисток — Серены и Винус.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Король Ричард"
Кадр из фильма Король Ричард
© Warner Bros.
Кадр из фильма "Король Ричард"
Режиссер Рейнальдо Маркус Грин рассказывает, как с раннего детства отец готовил дочерей к карьере в профессиональном теннисе. Картину можно называть спортивной драмой: в ней показан путь сестер к званию первых ракеток мира.
Ричард, абсолютно уверенный в успехе, разработал план, чтобы отправить Винус и Серену из Комптона на мировую спортивную арену. Он тренировал их, учил тактике и разным приемам. Лучше всего картину описывает фраза, которую произносит главный герой: "Самое опасное создание на земле — женщина, которая умеет думать".
© Warner Bros.Кадр из фильма "Король Ричард"
Кадр из фильма Король Ричард
1 из 3
Кадр из фильма "Король Ричард"
© Warner Bros.
© Warner Bros.

Сцена из фильма "Король Ричард"

Кадр из фильма Король Ричард
2 из 3

Сцена из фильма "Король Ричард"

© Warner Bros.
© Warner Bros.

Смит в фильме "Король Ричард"

Кадр из фильма Король Ричард
3 из 3

Смит в фильме "Король Ричард"

© Warner Bros.
1 из 3
Кадр из фильма "Король Ричард"
© Warner Bros.
2 из 3

Сцена из фильма "Король Ричард"

© Warner Bros.
3 из 3

Смит в фильме "Король Ричард"

© Warner Bros.

Современный греческий миф

Эротическая драма, которая получила призы фестиваля в Локарно (отмечена Молодежным жюри) и "Кинотавра" (за лучшую музыку), — "Медея" Александра Зельдовича.
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
© "Наше кино"
Кадр из фильма "Медея"
Это современная трактовка древнегреческого мифа о царевне, доведенной из-за предательства любимого до грани и готовой на ужасные поступки.

"Работа над "Медеей" Александра Зельдовича — редкая роскошь, — признается композитор Алексей Ретинский. — Как правило, сегодня в кино отдаешь свою музыку на заклание. Но бывают исключения, когда она выполняет не иллюстративную функцию, а становится "воздухом" происходящего, самой его плотью".

© "Наше кино"

Цыганов в фильме "Медея"

Кадр из фильма Медея
1 из 3

Цыганов в фильме "Медея"

© "Наше кино"
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
2 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
© "Наше кино"

Сцена из фильма "Медея"

Кадр из фильма Медея
3 из 3

Сцена из фильма "Медея"

© "Наше кино"
1 из 3

Цыганов в фильме "Медея"

© "Наше кино"
2 из 3
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
3 из 3

Сцена из фильма "Медея"

© "Наше кино"
Главная героиня (Тинатин Далакишвили) занимается искусством. Пытаясь удержать внимание персонажа Евгения Цыганова, она признается в убийстве брата. Медитативная драма полна экспрессивных сцен и украшена удивительным гримом артистов.

Молоко птицы из Приднестровья

© Capella FilmКадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
© Capella Film
Кадр из фильма "Молоко птицы"
Еще один фильм из конкурсной программы "Кинотавра" (отмечен за операторскую работу) — полнометражный дебют Евгения Марьяна "Молоко птицы".
Главный герой, 16-летний Андриан, живет в маленьком городке Приднестровья. Раньше он учился в церковной школе, а сейчас конфликтует с одноклассниками, местными хулиганами и семьей. Особенно непростые отношения у него с матерью, которую играет Елена Лядова. Еще герой переживает из-за предательства друга и мечтает уехать в Италию — эту страну он воспринимает как символ освобождения.
© Capella FilmЛядова на съемках фильма "Молоко птицы"
Кадр со съемок фильма Молоко птицы
© Capella Film
Лядова на съемках фильма "Молоко птицы"
Но наступает Страстная неделя, которая изменит его жизнь.
В картине — живописные пейзажи, множество отсылок к религиозным сюжетам и визуальных аллюзий. Первый полностью снятый в Приднестровье проект стал уверенным высказыванием для полнометражного дебюта.
© Capella FilmКадр со съемок фильма "Молоко птицы"
Кадр со съемок фильма Молоко птицы
© Capella Film
Кадр со съемок фильма "Молоко птицы"

Боевик с Хоуком

Боевик тоже есть в прокате — фильм "Нули и единицы" культового режиссера Абеля Феррары. Премьера состоялась на фестивале в Локарно.
Главный герой, американский солдат Джей Джей (Итан Хоук), приезжает в Рим. В соборе Ватикана гремит взрыв. Медиапространство заполняют правдивые и фальшивые новости о том, кто за этим стоит. Сразу речь заходит о брате-близнеце Джей Джея — опасном революционере или спасителе, смотря кто говорит о нем.
© ПарадизХоук в фильме "Нули и единицы"
Кадр из фильма Нули и единицы
© Парадиз
Хоук в фильме "Нули и единицы"
Герой отправляется в путешествие по городу, чтобы найти настоящего виновника.

"Это фильм о изоляции и войне, опасности и шпионаже, американских солдатах, китайских посредниках, ближневосточных святых, провокаторах, дипломатах, перевербованных агентах КГБ и "Моссада", информаторах, убийцах и повстанцах", — говорит режиссер.

© Парадиз

Хоук в фильме "Нули и единицы"

Кадр из фильма Нули и единицы
1 из 3

Хоук в фильме "Нули и единицы"

© Парадиз
© ПарадизКадр из фильма "Нули и единицы"
Кадр из фильма Нули и единицы
2 из 3
Кадр из фильма "Нули и единицы"
© Парадиз
© Парадиз

Сцена из фильма "Нули и единицы"

Кадр из фильма Нули и единицы
3 из 3

Сцена из фильма "Нули и единицы"

© Парадиз
1 из 3

Хоук в фильме "Нули и единицы"

© Парадиз
2 из 3
Кадр из фильма "Нули и единицы"
© Парадиз
3 из 3

Сцена из фильма "Нули и единицы"

© Парадиз
В картине исследуют вопросы верности, достоверности истории в мире, где главным ресурсом и товаром стала информация. Как бонус — нуарные пейзажи, атмосфера современного, постмодернистского и в то же время древнего Рима.
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