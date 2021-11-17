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Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР - РИА Новости, 17.11.2021
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР
Президент Израиля Ицхак Герцог провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:34
2021-11-17T15:34
2021-11-17T15:37
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иран
китай
си цзиньпин
ицхак герцог
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля, сообщает пресс-служба президента."Президент Израиля Ицхак Герцог провел сегодня телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля", - сообщает пресс-служба.Стороны обсудили возможности расширения израильско-китайских двусторонних отношений в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений, отмечаемой в будущем году. Также они обменялись приглашениями посетить свои страны."Оба лидера выразили надежду на расширение израильско-китайского сотрудничества в будущем и отметили, что они могут способствовать конструктивному сотрудничеству в области культуры, экономики, туризма и в других сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, обсуждались "глобальные и региональные стратегические вопросы". В частности, президент Израиля подчеркнул необходимость помешать Ирану достичь ядерного потенциала.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759069511.html
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в мире, израиль, иран, китай, си цзиньпин, ицхак герцог
15:34 17.11.2021 (обновлено: 15:37 17.11.2021)
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР
Состоялся первый в истории телефонный разговор глав Израиля и Китая