Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/izrail-1759482199.html
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР - РИА Новости, 17.11.2021
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР
Президент Израиля Ицхак Герцог провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:34
2021-11-17T15:37
в мире
израиль
иран
китай
си цзиньпин
ицхак герцог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля, сообщает пресс-служба президента."Президент Израиля Ицхак Герцог провел сегодня телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля", - сообщает пресс-служба.Стороны обсудили возможности расширения израильско-китайских двусторонних отношений в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений, отмечаемой в будущем году. Также они обменялись приглашениями посетить свои страны."Оба лидера выразили надежду на расширение израильско-китайского сотрудничества в будущем и отметили, что они могут способствовать конструктивному сотрудничеству в области культуры, экономики, туризма и в других сферах", - говорится в сообщении.Кроме того, обсуждались "глобальные и региональные стратегические вопросы". В частности, президент Израиля подчеркнул необходимость помешать Ирану достичь ядерного потенциала.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/izrail-1759069511.html
израиль
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, иран, китай, си цзиньпин, ицхак герцог
15:34 17.11.2021 (обновлено: 15:37 17.11.2021)
 
Президент Израиля провел исторический телефонный разговор с лидером КНР

Состоялся первый в истории телефонный разговор глав Израиля и Китая

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, это был первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля, сообщает пресс-служба президента.
"Президент Израиля Ицхак Герцог провел сегодня телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Беседа прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Ицхак Герцог и Си Цзиньпин особо отметили историческое событие - первый в истории телефонный разговор глав государств Китая и Израиля", - сообщает пресс-служба.
Пристань при национальном парке Капернаум на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 10:51В мире
Израиль начнет пускать привитых "Спутником V" туристов с 1 декабря
Стороны обсудили возможности расширения израильско-китайских двусторонних отношений в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений, отмечаемой в будущем году. Также они обменялись приглашениями посетить свои страны.
"Оба лидера выразили надежду на расширение израильско-китайского сотрудничества в будущем и отметили, что они могут способствовать конструктивному сотрудничеству в области культуры, экономики, туризма и в других сферах", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждались "глобальные и региональные стратегические вопросы". В частности, президент Израиля подчеркнул необходимость помешать Ирану достичь ядерного потенциала.
 
В миреИзраильИранКитайСи ЦзиньпинИцхак Герцог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану