https://ria.ru/20211117/izmestev-1759423333.html

В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева

В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева - РИА Новости, 17.11.2021

В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева

Супруга бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, скончалась в Лондоне, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:44

2021-11-17T11:44

2021-11-17T19:33

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Супруга бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, скончалась в Лондоне, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Ярошенко.Защитник уточнил, что у нее было слабое здоровье. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб."В Лондоне не так все быстро происходит, как у нас, и заключение патолого-анатомическое мы получим примерно через десять дней", — добавил Ярошенко.Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. Его осудили в декабре 2010 года за организацию убийств и другие преступления, он отбывает срок в колонии особого режима.Экс-сенатору и его банде вменяли более десятка убийств, совершенных в 1990-х годах. Еще несколько расправ, как считало следствие, он заказал у "кингисеппской" ОПГ. Ее предполагаемые главари Сергей Финагин и Имран Ильясов получили 23 года и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, Изместьева подозревали в причастности к покушению на сына главы Башкирии Урала Рахимова.Осужденный не признал вину. В 2017 году за него вступились правозащитники и просили президента Владимира Путина помиловать. В Кремле тогда не исключали такой возможности, но в итоге ему отказали. Дело Изместьева дошло до ЕСПЧ. В 2019 году суд в Страсбурге счел, что права бывшего сенатора на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и уважение частной и семейной жизни нарушили, и назначил ему компенсацию на общую сумму 12 тысяч евро.

https://ria.ru/20190130/1550123118.html

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в мире, лондон, великобритания, игорь изместьев, россия