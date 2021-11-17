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В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева
В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева - РИА Новости, 17.11.2021
В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева
Супруга бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, скончалась в Лондоне, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:44
2021-11-17T19:33
в мире
лондон
великобритания
игорь изместьев
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Супруга бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, скончалась в Лондоне, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Ярошенко.Защитник уточнил, что у нее было слабое здоровье. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб."В Лондоне не так все быстро происходит, как у нас, и заключение патолого-анатомическое мы получим примерно через десять дней", — добавил Ярошенко.Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. Его осудили в декабре 2010 года за организацию убийств и другие преступления, он отбывает срок в колонии особого режима.Экс-сенатору и его банде вменяли более десятка убийств, совершенных в 1990-х годах. Еще несколько расправ, как считало следствие, он заказал у "кингисеппской" ОПГ. Ее предполагаемые главари Сергей Финагин и Имран Ильясов получили 23 года и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, Изместьева подозревали в причастности к покушению на сына главы Башкирии Урала Рахимова.Осужденный не признал вину. В 2017 году за него вступились правозащитники и просили президента Владимира Путина помиловать. В Кремле тогда не исключали такой возможности, но в итоге ему отказали. Дело Изместьева дошло до ЕСПЧ. В 2019 году суд в Страсбурге счел, что права бывшего сенатора на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и уважение частной и семейной жизни нарушили, и назначил ему компенсацию на общую сумму 12 тысяч евро.
https://ria.ru/20190130/1550123118.html
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в мире, лондон, великобритания, игорь изместьев, россия
11:44 17.11.2021 (обновлено: 19:33 17.11.2021)
 
В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева

В Лондоне из-за тромба умерла жена осужденного на пожизненный срок экс-сенатора Изместьева

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева, обвиняемого в терроризме
Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева, обвиняемого в терроризме - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Супруга бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, скончалась в Лондоне, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Ярошенко.
"Да, она скончалась. Это большая трагедия", — сказал он в ответ на просьбу подтвердить кончину Ирины Изместьевой.
Защитник уточнил, что у нее было слабое здоровье. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
"В Лондоне не так все быстро происходит, как у нас, и заключение патолого-анатомическое мы получим примерно через десять дней", — добавил Ярошенко.
Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. Его осудили в декабре 2010 года за организацию убийств и другие преступления, он отбывает срок в колонии особого режима.
Экс-сенатору и его банде вменяли более десятка убийств, совершенных в 1990-х годах. Еще несколько расправ, как считало следствие, он заказал у "кингисеппской" ОПГ. Ее предполагаемые главари Сергей Финагин и Имран Ильясов получили 23 года и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, Изместьева подозревали в причастности к покушению на сына главы Башкирии Урала Рахимова.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Рауф Арашуков - РИА Новости, 1920, 30.01.2019
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Российские сенаторы, становившиеся фигурантами уголовных дел
Осужденный не признал вину. В 2017 году за него вступились правозащитники и просили президента Владимира Путина помиловать. В Кремле тогда не исключали такой возможности, но в итоге ему отказали.
Дело Изместьева дошло до ЕСПЧ. В 2019 году суд в Страсбурге счел, что права бывшего сенатора на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и уважение частной и семейной жизни нарушили, и назначил ему компенсацию на общую сумму 12 тысяч евро.
Экс-сенатор от Башкирии Изместьев приговорен к пожизненному заключению. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2018
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В миреЛондонВеликобританияИгорь ИзместьевРоссия
 
 
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