https://ria.ru/20211117/ismailov-1759518797.html

Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве - РИА Новости, 17.11.2021

Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве на бизнесмена с ущербом, превысившим 185 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

2021-11-17T17:40

происшествия

черногория

тельман исмаилов

россия

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве на бизнесмена с ущербом, превысившим 185 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области."Шестнадцатого ноября в отношении жителя Москвы 1956 года рождения следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса РФ "Преднамеренное банкротство", - говорится в сообщении.Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что дело возбуждено в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова.По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком был заключен кредитный договор, по котором заёмщику были предоставлены более 185 миллионов долларов. В феврале 2013 года между банком и предпринимателем заключён договор поручительства, по которому поручитель обязался отвечать перед банком в полном объёме."В августе 2013 года мужчина на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры, расположенные в Москве, а также в 2015 году произвел отчуждение четырёх земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 миллионов рублей. Таким образом злоумышленник создал условия, заведомо влекущие неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам", - уточняется в пресс-релизе.Отмечается, что в марте 2017 года коммерсант судом был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Позднее тем же судом договоры дарения квартир, а также сделка по отчуждению имущества признаны недействительными.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755960617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/ismailov-1756126343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, черногория, тельман исмаилов, россия