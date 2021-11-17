Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/ismailov-1759518797.html
Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве
Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве - РИА Новости, 17.11.2021
Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве
Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве на бизнесмена с ущербом, превысившим 185 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:40
2021-11-17T17:40
происшествия
черногория
тельман исмаилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752792552_0:75:1755:1062_1920x0_80_0_0_8a7777871740def59742bc406532cca4.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве на бизнесмена с ущербом, превысившим 185 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области."Шестнадцатого ноября в отношении жителя Москвы 1956 года рождения следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса РФ "Преднамеренное банкротство", - говорится в сообщении.Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что дело возбуждено в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова.По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком был заключен кредитный договор, по котором заёмщику были предоставлены более 185 миллионов долларов. В феврале 2013 года между банком и предпринимателем заключён договор поручительства, по которому поручитель обязался отвечать перед банком в полном объёме."В августе 2013 года мужчина на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры, расположенные в Москве, а также в 2015 году произвел отчуждение четырёх земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 миллионов рублей. Таким образом злоумышленник создал условия, заведомо влекущие неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам", - уточняется в пресс-релизе.Отмечается, что в марте 2017 года коммерсант судом был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Позднее тем же судом договоры дарения квартир, а также сделка по отчуждению имущества признаны недействительными.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.
https://ria.ru/20211023/ismailov-1755960617.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/ismailov-1756126343.html
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752792552_0:18:1755:1334_1920x0_80_0_0_247d92c3773cc56c2205f965df5f7d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, черногория, тельман исмаилов, россия
17:40 17.11.2021
 
Против Исмаилова возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Дело о преднамеренном банкротстве с ущербом в 185 миллионов долларов завели на Исмаилова

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПрезидент группы АСТ Тельман Исмаилов
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве на бизнесмена с ущербом, превысившим 185 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.
"Шестнадцатого ноября в отношении жителя Москвы 1956 года рождения следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса РФ "Преднамеренное банкротство", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что дело возбуждено в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова.
По данным следствия, в сентябре 2012 года между компанией и банком был заключен кредитный договор, по котором заёмщику были предоставлены более 185 миллионов долларов. В феврале 2013 года между банком и предпринимателем заключён договор поручительства, по которому поручитель обязался отвечать перед банком в полном объёме.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 17:50
Адвокат рассказал, почему Черногория не выдаст Исмаилова России
"В августе 2013 года мужчина на основании договоров дарения передал в собственность своему внуку две квартиры, расположенные в Москве, а также в 2015 году произвел отчуждение четырёх земельных участков и двух жилых домов, расположенных в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, общей стоимостью 335 миллионов рублей. Таким образом злоумышленник создал условия, заведомо влекущие неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам", - уточняется в пресс-релизе.
Отмечается, что в марте 2017 года коммерсант судом был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Позднее тем же судом договоры дарения квартир, а также сделка по отчуждению имущества признаны недействительными.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:52
Авраам Руссо рассказал, почему звезды шоу-бизнеса "молились" на Исмаилова
 
ПроисшествияЧерногорияТельман ИсмаиловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
Лента новостейМолния
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану