https://ria.ru/20211117/ismailov-1759431868.html

Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище для Исмаилова

Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище для Исмаилова - РИА Новости, 17.11.2021

Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище для Исмаилова

Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену... РИА Новости, 17.11.2021

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве."Согласно публикациям в средствах массовой информации, министерством внутренних дел Черногории 22.10.2021 вынесено решение о предоставлении Исмаилову Т.М. убежища. В связи с этим министру внутренних дел, координатору министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории 25.10.2021 направлено обращение о несогласии с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова Т.М. с ходатайством инициировать процедуру отмены решения о предоставлении ему убежища", - говорится в ответе Генпрокуратуры на соответствующий запрос агентства.Решение о предоставлении убежища Исмаилову приняло МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца Черкизовского рынка из экстрадиционного изолятора.ГП РФ 7 октября направила в компетентные органы Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. "До настоящего времени ответ черногорской стороны о результатах рассмотрения данного запроса не поступил. Взаимодействие с компетентными органами Черногории по данному делу продолжается", - уточняет ведомство.Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211023/ismailov-1755960617.html

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в мире, черногория, тельман исмаилов, генеральная прокуратура рф, россия