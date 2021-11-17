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В Польше заявили о попытках мигрантов прорваться через границу

В Польше заявили о попытках мигрантов прорваться через границу - РИА Новости, 17.11.2021

В Польше заявили о попытках мигрантов прорваться через границу

Нелегальные мигранты не оставляют попытки проникнуть в Польшу, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:32

2021-11-17T09:32

2021-11-17T11:00

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты не оставляют попытки проникнуть в Польшу, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио."Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице (где во вторник произошла крупная попытка прорыва границы. — Прим. ред.), но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми", — рассказал он.Все внимание международного сообщества сосредоточено на КПП, но небольшие группы предпринимают усилия и на других участках, добавил глава ведомства.По его мнению, кризис продлится еще долго. "Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам. Надеюсь, не годам", — заключил Блащак.Обстановка на белорусско-польской границеМиграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.Во вторник начались стычки с польскими пограничниками. Мигранты бросали в силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Ранены семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи. Сколько пострадавших среди беженцев, не сообщается.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе 2021-11-17T09:32 true PT312M23S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T09:32 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мариуш блащак