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Туризм
https://ria.ru/20211117/gosduma-1759469794.html
Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах
Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах
Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:50
2021-11-17T15:19
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.Внести изменения предполагается в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Законопроектом расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.д.Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении."При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта), паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20210813/pasport-1745657633.html
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общество, госдума рф, россия, паспорт, новости - туризм, туризм
14:50 17.11.2021 (обновлено: 15:19 17.11.2021)
 
Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах

Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных российских загранпаспортах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.
Внести изменения предполагается в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
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В Госдуме оценили идею изымать загранпаспорта у должников
Законопроектом расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.д.
Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.
Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении.
"При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта), паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
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