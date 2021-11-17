https://ria.ru/20211117/gosduma-1759469794.html

Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах

Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах - РИА Новости, 17.11.2021

Госдума приняла в первом чтении проект о недействительных загранпаспортах

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:50

2021-11-17T14:50

2021-11-17T15:19

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.Внести изменения предполагается в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Законопроектом расширяются основания для признания загранпаспорта недействительным: его утрата, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.д.Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении."При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта), паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20210813/pasport-1745657633.html

https://ria.ru/20210726/dolzhniki-1742971553.html

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