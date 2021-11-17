https://ria.ru/20211117/geroy-1759510794.html
Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России
Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России - РИА Новости, 17.11.2021
Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России
Указом президента РФ присвоено звание Героя России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, сообщили журналистам РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:12
2021-11-17T17:12
2021-11-17T17:12
общество
герой российской федерации (звание)
брно
александр фомин
великая отечественная война (1941-1945)
чехословакия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Указом президента РФ присвоено звание Героя России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В среду замминистра обороны Александр Фомин на церемонии в Главном управлении международного военного сотрудничества ведомства передал ее племяннику Виктору Пащенко Звезду Героя.Пащенко погибла в неравном бою с фашистами. 19 апреля 1945 года лёгкий советский бомбардировщик А-20 "Бостон" вылетел на боевое задание в район города Брно, Пащенко была в составе экипажа стрелком-радистом. При подлете к цели самолёт попал под огонь зенитной артиллерии. Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и приказал покинуть самолёт. Это смог сделать над контролируемой советскими войсками территорией только штурман, а Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно."Василиса чудом выжила при падении самолёта, командир погиб. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету", - рассказал Фомин. По его словам, враги пытались использовать бронетехнику, однако 22-летняя Василиса подавляла их огнём, пока не кончились патроны. Пащенко не далась в руки фашистов, покончив с собой."Могу сказать только, что в семье ждали возвращения Василисы, которую все называли Асей у нас дома. И можно сказать, что она вернулась", - отметил на церемонии Виктор Пащенко.
https://ria.ru/20211008/geroy-1753642002.html
https://ria.ru/20210521/t-34-1733220486.html
брно
чехословакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3ed41f997ed5eb8131ad8c09d150cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, герой российской федерации (звание), брно, александр фомин, великая отечественная война (1941-1945), чехословакия, россия
Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России
Путин присвоил погибшей в 1945 году в Чехословакии летчице Пащенко звание Героя России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Указом президента РФ присвоено звание Героя России
советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно
, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В среду замминистра обороны Александр Фомин
на церемонии в Главном управлении международного военного сотрудничества ведомства передал ее племяннику Виктору Пащенко Звезду Героя.
"За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Пащенко Василисе Сергеевне - младшему сержанту (посмертно)", - зачитал представитель управления указ президента.
Пащенко погибла в неравном бою с фашистами. 19 апреля 1945 года лёгкий советский бомбардировщик А-20 "Бостон" вылетел на боевое задание в район города Брно, Пащенко была в составе экипажа стрелком-радистом. При подлете к цели самолёт попал под огонь зенитной артиллерии. Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и приказал покинуть самолёт. Это смог сделать над контролируемой советскими войсками территорией только штурман, а Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно.
"Василиса чудом выжила при падении самолёта, командир погиб. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету", - рассказал Фомин. По его словам, враги пытались использовать бронетехнику, однако 22-летняя Василиса подавляла их огнём, пока не кончились патроны. Пащенко не далась в руки фашистов, покончив с собой.
"Могу сказать только, что в семье ждали возвращения Василисы, которую все называли Асей у нас дома. И можно сказать, что она вернулась", - отметил на церемонии Виктор Пащенко.