https://ria.ru/20211117/geroy-1759510794.html

Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России

Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России - РИА Новости, 17.11.2021

Погибшей в 1945 году советской летчице присвоили звание Героя России

Указом президента РФ присвоено звание Героя России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, сообщили журналистам РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:12

2021-11-17T17:12

2021-11-17T17:12

общество

герой российской федерации (звание)

брно

александр фомин

великая отечественная война (1941-1945)

чехословакия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Указом президента РФ присвоено звание Героя России советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В среду замминистра обороны Александр Фомин на церемонии в Главном управлении международного военного сотрудничества ведомства передал ее племяннику Виктору Пащенко Звезду Героя.Пащенко погибла в неравном бою с фашистами. 19 апреля 1945 года лёгкий советский бомбардировщик А-20 "Бостон" вылетел на боевое задание в район города Брно, Пащенко была в составе экипажа стрелком-радистом. При подлете к цели самолёт попал под огонь зенитной артиллерии. Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и приказал покинуть самолёт. Это смог сделать над контролируемой советскими войсками территорией только штурман, а Пащенко и командир совершили аварийную посадку под Брно."Василиса чудом выжила при падении самолёта, командир погиб. Не покидая пулеметной башни поврежденной машины, она открыла огонь по гитлеровцам. По сведению очевидцев, уничтожила много фашистов, не подпуская их к самолету", - рассказал Фомин. По его словам, враги пытались использовать бронетехнику, однако 22-летняя Василиса подавляла их огнём, пока не кончились патроны. Пащенко не далась в руки фашистов, покончив с собой."Могу сказать только, что в семье ждали возвращения Василисы, которую все называли Асей у нас дома. И можно сказать, что она вернулась", - отметил на церемонии Виктор Пащенко.

https://ria.ru/20211008/geroy-1753642002.html

https://ria.ru/20210521/t-34-1733220486.html

брно

чехословакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, герой российской федерации (звание), брно, александр фомин, великая отечественная война (1941-1945), чехословакия, россия