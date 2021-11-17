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Власти Флоренции отдадут под опеку оливковые рощи города
Власти Флоренции отдадут под опеку оливковые рощи города - РИА Новости, 17.11.2021
Власти Флоренции отдадут под опеку оливковые рощи города
Мэрия Флоренции решила бесплатно раздать под опеку оливковые рощи, которыми она владеет, сообщает "Европульс". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мэрия Флоренции решила бесплатно раздать под опеку оливковые рощи, которыми она владеет, сообщает "Европульс".Новые хозяева смогут производить собственное масло и продавать его. Взамен они должны ухаживать за деревьями.Так власти города хотят вернуть интерес итальянцев к традиционному ремеслу и вовлечь их в сельскохозяйственную жизнь.Подать заявку на опеку сможет любой желающий, однако придется пройти несколько стадий отбора. Соглашение будет заключено на три года с возможностью продления еще на 36 месяцев. Мэрии многих европейских городов передают свою собственность гражданам, чтобы подтолкнуть их к участию в жизни территорий. Например, в Бельгии можно взять под опеку городскую скамейку.
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бельгия, флоренция, новости - туризм, туризм, италия
Власти Флоренции отдадут под опеку оливковые рощи города
Мэрия Флоренции планирует отдавать под опеку жителей оливковые рощи на три года