https://ria.ru/20211012/belgiya-1753963306.html
Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками
Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками - РИА Новости, 12.10.2021
Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками
Мэрия бельгийского Мортсела предложила местным жителям взять под опеку городские скамейки, сообщает "Европульс". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:30
2021-10-12T03:30
2021-10-12T03:30
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэрия бельгийского Мортсела предложила местным жителям взять под опеку городские скамейки, сообщает "Европульс".Это означает, что люди смогут использовать их для себя — например, устраивать пикники и встречи с друзьями. Взамен опекун должен будет самостоятельно заботиться о своей лавке — украшать ее или ремонтировать.Имя будущего владельца разместят на табличке на спинке скамейки. Сейчас хозяев ищут 16 объектов.Срок опеки составит 15 лет. По расчетам мэрии, к концу этого времени скамейка естественным образом придет в негодность.
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бельгия, новости - туризм, туризм
Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками
В Бельгии мэрия города ищет опекунов для городских скамеек