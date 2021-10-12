https://ria.ru/20211012/belgiya-1753963306.html

Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками

Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками - РИА Новости, 12.10.2021

Жителям городка в Бельгии предложили взять опеку над городскими скамейками

Мэрия бельгийского Мортсела предложила местным жителям взять под опеку городские скамейки, сообщает "Европульс". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:30

2021-10-12T03:30

2021-10-12T03:30

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мэрия бельгийского Мортсела предложила местным жителям взять под опеку городские скамейки, сообщает "Европульс".Это означает, что люди смогут использовать их для себя — например, устраивать пикники и встречи с друзьями. Взамен опекун должен будет самостоятельно заботиться о своей лавке — украшать ее или ремонтировать.Имя будущего владельца разместят на табличке на спинке скамейки. Сейчас хозяев ищут 16 объектов.Срок опеки составит 15 лет. По расчетам мэрии, к концу этого времени скамейка естественным образом придет в негодность.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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2021

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