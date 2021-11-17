https://ria.ru/20211117/evropa-1759500358.html

Захарова назвала главного виновника роста конфронтации в Европе

Захарова назвала главного виновника роста конфронтации в Европе - РИА Новости, 17.11.2021

Захарова назвала главного виновника роста конфронтации в Европе

НАТО продолжает информационную обработку населения Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других государств и при этом не приводя никаких доказательств, РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:36

2021-11-17T16:36

2021-11-17T18:17

в мире

европа

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. НАТО продолжает информационную обработку населения Европы, обвиняя Россию во вмешательстве в дела других государств и при этом не приводя никаких доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, альянс продолжает информационную обработку населения стран Европы, убеждая людей в том, что источником нестабильности на континенте является именно наша страна и ее агрессивное поведение... Недавно генсек альянса использовал для этого заседание 73-й сессии Северного совета, где опять повторил уже вошедшее в его плохую традицию обвинения нашей страны во вмешательстве в дела других стран, при этом никаких фактов он не привел", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивном поведении" РФ.По словам Захаровой, виновником напряженности является не Россия. "Союзники по североатлантическому блоку сделали все, чтобы воссоздать разделительные линии на континенте ... Натовцы готовы заниматься всем, чем угодно, кроме предметного рассмотрения путей снижения политической напряженности", - сказала она.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

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в мире, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия