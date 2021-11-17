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Эстонские военные готовы установить заграждение на границе с Россией

Эстонские военные готовы установить заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 17.11.2021

Эстонские военные готовы установить заграждение на границе с Россией

Министр обороны Калле Лаанет заявил, что военные готовы установить временное проволочное заграждение на границе с Россией для предотвращения возможных гибридных РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:59

2021-11-17T11:59

2021-11-17T11:59

в мире

эстония

министерство обороны эстонии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Калле Лаанет заявил, что военные готовы установить временное проволочное заграждение на границе с Россией для предотвращения возможных гибридных атак на границы ЕС и НАТО.Ранее комиссия по государственной безопасности правительства Эстонии предложила укрепить границу с Россией с помощью временного проволочного заграждения.По словам Лаанета, сейчас нет четких признаков того, что на границе Эстонии и России существует какая-либо угроза, но нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации, что показывают события на границе Польши и Литвы с Белоруссией."Мы готовы к возведению временного проволочного заграждения протяженностью более 30 километров. Так как требуется три-четыре ряда, то в реальности у нас есть проволока на 130 километров. Я убежден, что весьма скоро это реализуется", – сказал в среду министр в передаче Esimene stuudio на канале ETV.Лаанет считает, что нужно быть готовыми к тому, что кризис на польско-белорусской границе затянется, поскольку это в интересах как Лукашенко, так и Путина: "Цель Путина в том, чтобы события на границе Литвы и Польши были по возможности интенсивными, чтобы он мог действовать с войсками на украинской границе", - заявил министр обороны.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T11:59 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, эстония, министерство обороны эстонии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии