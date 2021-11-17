https://ria.ru/20211117/eksport-1759526146.html

Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах

Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах - РИА Новости, 17.11.2021

Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:18

2021-11-17T18:18

2021-11-17T18:18

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федеральная таможенная служба (фтс россии)

госдума рф

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами.Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории РФ. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам - ФТС и ФНС - необходимо организовать между собой получение этих отметок в электронном виде, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить ответ на него в рамках межведомственного обмена.

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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