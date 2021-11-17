Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/eksport-1759526146.html
Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах
Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах - РИА Новости, 17.11.2021
Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:18
2021-11-17T18:18
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
госдума рф
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_0:344:3029:2047_1920x0_80_0_0_78aca6d39e879985cc1aa9883ebbabc7.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами.Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории РФ. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам - ФТС и ФНС - необходимо организовать между собой получение этих отметок в электронном виде, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить ответ на него в рамках межведомственного обмена.
https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_58027373030d32223ae857d44051b73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), госдума рф, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
18:18 17.11.2021
 

Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами.
Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории РФ. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.
Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам - ФТС и ФНС - необходимо организовать между собой получение этих отметок в электронном виде, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.
Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".
После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить ответ на него в рамках межведомственного обмена.
"Мы поддерживаем инициативы правительства по упрощению процедуры возврата НДС для экспортеров. Новые поправки, которые предлагает этот законопроект, - это еще один шаг к тому, чтобы снизить административные затраты, связанные с необходимостью получения документов с отметкой таможенного органа и их представления в налоговый орган. Данное изменение важно для наших перевозчиков, которые водным транспортом доставляют товары на экспорт, для иных организаций, обрабатывающих экспортные товары в портах", - прокомментировала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:50
РЭЦ выяснил пожелания экспортеров по развитию ИС "Одно окно"
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Госдума РФРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
Лента новостейМолния
Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления