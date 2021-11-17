Госдума упрощает подтверждение нулевого НДС при экспорте товаров на судах
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров морскими и речными судами.
Документ, внесенный правительством, направлен на упрощение с 2023 года порядка документального подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг международной перевозки морскими и речными судами товаров, вывозимых с территории РФ. Для этого проектом исключается требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.
Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Это связано с тем, что таможенной и налоговой службам - ФТС и ФНС - необходимо организовать между собой получение этих отметок в электронном виде, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.
Сейчас экспортеры должны представлять в налоговые органы документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой таможни "Погрузка разрешена".
После вступления законопроекта в силу необходимость в проставлении таких отметок на соответствующих бумажных документах отпадет. При этом налоговики, обнаружив несоответствие между имеющимися у них сведениями и сведениями, указанными в поручении на отгрузку товаров при оказании соответствующих услуг, смогут направить запрос таможенникам и получить ответ на него в рамках межведомственного обмена.
"Мы поддерживаем инициативы правительства по упрощению процедуры возврата НДС для экспортеров. Новые поправки, которые предлагает этот законопроект, - это еще один шаг к тому, чтобы снизить административные затраты, связанные с необходимостью получения документов с отметкой таможенного органа и их представления в налоговый орган. Данное изменение важно для наших перевозчиков, которые водным транспортом доставляют товары на экспорт, для иных организаций, обрабатывающих экспортные товары в портах", - прокомментировала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
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