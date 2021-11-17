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Джонсон предостерег Россию от "военной авантюры" около Украины
Джонсон предостерег Россию от "военной авантюры" около Украины - РИА Новости, 17.11.2021
Джонсон предостерег Россию от "военной авантюры" около Украины
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможный "военный авантюризм" России у границ Украины и Польши будет "трагической ошибкой". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:46
2021-11-17T23:46
в мире
москва
польша
владимир путин
дмитрий песков
нато
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможный "военный авантюризм" России у границ Украины и Польши будет "трагической ошибкой"."Все что, мы должны сделать, - это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом", - заявил Джонсон на слушаниях перед избранным комитетом парламента.Ранее министры обороны Великобритании и Украины сообщили в совместном заявлении, что не хотят быть враждебными России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной. Джонсон в свою очередь заявлял, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211117/ugroza-1759502680.html
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в мире, москва, польша, владимир путин, дмитрий песков, нато, борис джонсон, россия
23:46 17.11.2021
 
Джонсон предостерег Россию от "военной авантюры" около Украины

Джонсон: возможная "военная авантюра" России около Украины и Польши будет ошибкой

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможный "военный авантюризм" России у границ Украины и Польши будет "трагической ошибкой".
"Все что, мы должны сделать, - это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом", - заявил Джонсон на слушаниях перед избранным комитетом парламента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Ранее министры обороны Великобритании и Украины сообщили в совместном заявлении, что не хотят быть враждебными России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной. Джонсон в свою очередь заявлял, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреМоскваПольшаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОБорис ДжонсонРоссия
 
 
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