Джонсон предостерег Россию от "военной авантюры" около Украины
Джонсон: возможная "военная авантюра" России около Украины и Польши будет ошибкой
ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможный "военный авантюризм" России у границ Украины и Польши будет "трагической ошибкой".
"Все что, мы должны сделать, - это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом", - заявил Джонсон на слушаниях перед избранным комитетом парламента.
Ранее министры обороны Великобритании и Украины сообщили в совместном заявлении, что не хотят быть враждебными России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной. Джонсон в свою очередь заявлял, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.