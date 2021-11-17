https://ria.ru/20211117/duda-1759504932.html

Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией

Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2021

Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией

Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:52

2021-11-17T16:52

2021-11-17T19:14

в мире

белоруссия

польша

ангела меркель

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент Польши Анджей Дуда."Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — Прим. ред.), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", — прокомментировал он контакты немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.Он добавил, что любые решения обязывающие польские власти к каким-либо действиям должны приниматься при участии Варшавы."Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", — отметил польский президент.По словам Дуды, Штайнмайер заверил его, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Берлина по этой проблеме."Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко, что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал, касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", — сказал он.Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора за последнюю неделю. По словам белорусского лидера, в первом случае он предложил варианты разрешения миграционного кризиса, а канцлер Германии взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза. О содержании второй беседы пока ничего не известно.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211117/granitsa-1759463945.html

https://ria.ru/20211117/uslovie-1759463108.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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в мире, белоруссия, польша, ангела меркель, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии