Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией

ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент Польши Анджей Дуда."Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — Прим. ред.), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", — прокомментировал он контакты немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.Он добавил, что любые решения обязывающие польские власти к каким-либо действиям должны приниматься при участии Варшавы."Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", — отметил польский президент.По словам Дуды, Штайнмайер заверил его, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Берлина по этой проблеме."Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко, что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал, касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", — сказал он.Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора за последнюю неделю. По словам белорусского лидера, в первом случае он предложил варианты разрешения миграционного кризиса, а канцлер Германии взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза. О содержании второй беседы пока ничего не известно.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — Прим. ред.), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", — прокомментировал он контакты немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Он добавил, что любые решения обязывающие польские власти к каким-либо действиям должны приниматься при участии Варшавы.
"Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", — отметил польский президент.
По словам Дуды, Штайнмайер заверил его, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Берлина по этой проблеме.
"Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко, что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал, касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", — сказал он.
Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора за последнюю неделю. По словам белорусского лидера, в первом случае он предложил варианты разрешения миграционного кризиса, а канцлер Германии взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза. О содержании второй беседы пока ничего не известно.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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