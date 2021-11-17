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Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией
Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией - РИА Новости, 17.11.2021
Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией
Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:52
2021-11-17T19:14
в мире
белоруссия
польша
ангела меркель
анджей дуда
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент Польши Анджей Дуда."Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — Прим. ред.), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", — прокомментировал он контакты немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.Он добавил, что любые решения обязывающие польские власти к каким-либо действиям должны приниматься при участии Варшавы."Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", — отметил польский президент.По словам Дуды, Штайнмайер заверил его, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Берлина по этой проблеме."Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко, что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал, касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", — сказал он.Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора за последнюю неделю. По словам белорусского лидера, в первом случае он предложил варианты разрешения миграционного кризиса, а канцлер Германии взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза. О содержании второй беседы пока ничего не известно.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211117/granitsa-1759463945.html
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в мире, белоруссия, польша, ангела меркель, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:52 17.11.2021 (обновлено: 19:14 17.11.2021)
 
Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией

Президент Польши Дуда не признает договоренности между Германией и Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без ее участия, заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Я сказал президенту (Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. — Прим. ред.), что Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, через нашу голову", — прокомментировал он контакты немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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В правительстве Германии считают полезным диалог с Лукашенко
Он добавил, что любые решения обязывающие польские власти к каким-либо действиям должны приниматься при участии Варшавы.
"Поэтому никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно", — отметил польский президент.
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По словам Дуды, Штайнмайер заверил его, что в беседах с Лукашенко и Путиным Меркель лишь высказала "твердую позицию" Берлина по этой проблеме.
"Президент сказал, что разговор Меркель как с Путиным, так и с Лукашенко, что меня удивило, так как раньше никто из серьезных лидеров с Лукашенко, который фальсифицировал выборы, не разговаривал, касались только представления твердой позиции Германии, которая основана на том, что они должны отказаться от нападений на границу, перестать генерировать этот кризис, это гибридное нападение", — сказал он.
Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора за последнюю неделю. По словам белорусского лидера, в первом случае он предложил варианты разрешения миграционного кризиса, а канцлер Германии взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза. О содержании второй беседы пока ничего не известно.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:00
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
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14 ноября, 08:00
Настоящая причина "атаки мигрантов"
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
В миреБелоруссияПольшаАнгела МеркельАнджей ДудаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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