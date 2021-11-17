https://ria.ru/20211117/doroga-1759398134.html

Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань - РИА Новости, 17.11.2021

Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

При строительстве новой платной трассы М-12 Москва — Казань не будет использоваться труд заключенных, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил глава... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:09

2021-11-17T09:09

2021-11-17T10:08

экономика

казань

москва

вячеслав петушенко

автодор

трасса м-12

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. При строительстве новой платной трассы М-12 Москва — Казань не будет использоваться труд заключенных, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России"."Нет, труд заключенных — это не наша история", — ответил он на соответствующий вопрос.На днях на встрече с президентом Владимиром Путиным Петушенко назвал дефицит рабочей силы одной из основных проблем строительства. В общей сложности, по его словам, требуется до 20 тысяч человек."Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись. <…> Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся", — рассказал Петушенко журналистам.Вопрос об использовании труда заключенных на стройках поднимался и ранее: в конце мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает такую возможность. В РЖД допускали, что заключенных могут привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали, а директор ФСИН Александр Калашников предлагал активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов из-за рубежа.

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html

казань

москва

трасса м-12

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экономика, казань, москва, вячеслав петушенко, автодор, трасса м-12