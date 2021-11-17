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Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань
Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань - РИА Новости, 17.11.2021
Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань
При строительстве новой платной трассы М-12 Москва — Казань не будет использоваться труд заключенных, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил глава... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:09
2021-11-17T10:08
экономика
казань
москва
вячеслав петушенко
автодор
трасса м-12
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. При строительстве новой платной трассы М-12 Москва — Казань не будет использоваться труд заключенных, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России"."Нет, труд заключенных — это не наша история", — ответил он на соответствующий вопрос.На днях на встрече с президентом Владимиром Путиным Петушенко назвал дефицит рабочей силы одной из основных проблем строительства. В общей сложности, по его словам, требуется до 20 тысяч человек."Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись. &lt;…&gt; Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся", — рассказал Петушенко журналистам.Вопрос об использовании труда заключенных на стройках поднимался и ранее: в конце мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает такую возможность. В РЖД допускали, что заключенных могут привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали, а директор ФСИН Александр Калашников предлагал активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов из-за рубежа.
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казань
москва
трасса м-12
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экономика, казань, москва, вячеслав петушенко, автодор, трасса м-12
09:09 17.11.2021 (обновлено: 10:08 17.11.2021)
 
Заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

Глава "Автодора" Петушенко: заключенные не будут строить трассу М-12 Москва — Казань

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. При строительстве новой платной трассы М-12 МоскваКазань не будет использоваться труд заключенных, несмотря на нехватку рабочей силы, заявил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России".
"Нет, труд заключенных — это не наша история", — ответил он на соответствующий вопрос.
На днях на встрече с президентом Владимиром Путиным Петушенко назвал дефицит рабочей силы одной из основных проблем строительства. В общей сложности, по его словам, требуется до 20 тысяч человек.
"Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись. <…> Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся", — рассказал Петушенко журналистам.
Вопрос об использовании труда заключенных на стройках поднимался и ранее: в конце мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает такую возможность. В РЖД допускали, что заключенных могут привлечь к модернизации Байкало-Амурской магистрали, а директор ФСИН Александр Калашников предлагал активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов из-за рубежа.
Председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:54Петербургский международный экономический форум
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
 
ЭкономикаКазаньМоскваВячеслав ПетушенкоАвтодорТрасса М-12
 
 
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