https://ria.ru/20211115/avtodor-1759114816.html

Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12

Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12 - РИА Новости, 15.11.2021

Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12

Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:54

2021-11-15T13:54

2021-11-15T13:57

вячеслав петушенко

автодор

экономика

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных рабочих, умеющих работать со сложной техникой, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным."Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами – один из сложных. Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема (с трудовыми ресурсами) есть", - сказал он.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html

москва

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вячеслав петушенко, автодор, экономика, москва, владимир путин, россия