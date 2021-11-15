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Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12
Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12 - РИА Новости, 15.11.2021
Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12
Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:54
2021-11-15T13:57
вячеслав петушенко
автодор
экономика
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных рабочих, умеющих работать со сложной техникой, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным."Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами – один из сложных. Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема (с трудовыми ресурсами) есть", - сказал он.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.
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вячеслав петушенко, автодор, экономика, москва, владимир путин, россия
13:54 15.11.2021 (обновлено: 13:57 15.11.2021)
 
Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12

Глава "Автодора" Петушенко назвал рабочие руки ключевой проблемой при строительстве М-12

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко во время рабочей встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеслав Петушенко во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных рабочих, умеющих работать со сложной техникой, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами – один из сложных. Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема (с трудовыми ресурсами) есть", - сказал он.
Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.
Председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 17:54Петербургский международный экономический форум
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
 
Вячеслав ПетушенкоАвтодорЭкономикаМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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