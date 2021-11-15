13:54 15.11.2021 (обновлено: 13:57 15.11.2021)
Глава "Автодора" назвал ключевую проблему при строительстве М-12
Глава "Автодора" Петушенко назвал рабочие руки ключевой проблемой при строительстве М-12
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко во время рабочей встречи
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос трудовых ресурсов для строительства трассы М-12 Москва-Казань один из самых сложных для проекта, в целом необходимо до 20 тысяч квалифицированных рабочих, умеющих работать со сложной техникой, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами – один из сложных. Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема (с трудовыми ресурсами) есть", - сказал он.
Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта - 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.