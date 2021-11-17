Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/diplomy-1759388525.html
В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021
В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:11
2021-11-17T03:11
распространение коронавируса
общество
москва
совет федерации рф
врачи
александр башкин
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти медики профнепригодны, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.По его словам, в таких случаях резонно возникает вопрос о том, каким образом врач получил свой диплом."Необходимо подумать, как расширить сферу ответственности за такие аморальные в прямом смысле поступки. Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей", - убежден Башкин.По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение."Поэтому стоит подумать об ужесточении, возможно, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, может быть, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную. Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков", - заявил сенатор.Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов."В любом случае, эти медики одурманивают людей и так или иначе способствуют их вовлечению в коррупционные сферы", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211116/minzdrav-1759370683.html
https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, совет федерации рф, врачи, александр башкин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:11 17.11.2021
 
В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации

Сенатор Башкин: отговаривающих от вакцинации врачей надо пожизненно лишать меддипломов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти медики профнепригодны, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
"Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации - это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией", - заявил сенатор РИА Новости.
По его словам, в таких случаях резонно возникает вопрос о том, каким образом врач получил свой диплом.
"Необходимо подумать, как расширить сферу ответственности за такие аморальные в прямом смысле поступки. Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей", - убежден Башкин.
По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение.
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее Россия моя история в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 20:48Распространение коронавируса
В Минздраве предложили стимулировать медиков, участвующих в вакцинации
"Поэтому стоит подумать об ужесточении, возможно, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, может быть, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную. Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков", - заявил сенатор.
Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов.
"В любом случае, эти медики одурманивают людей и так или иначе способствуют их вовлечению в коррупционные сферы", - заключил парламентарий.
Беременность - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
03:06Распространение коронавируса
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСовет Федерации РФврачиАлександр БашкинРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице