https://ria.ru/20211117/diplomy-1759388525.html

В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации

В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021

В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации

Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:11

2021-11-17T03:11

2021-11-17T03:11

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти медики профнепригодны, считает сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.По его словам, в таких случаях резонно возникает вопрос о том, каким образом врач получил свой диплом."Необходимо подумать, как расширить сферу ответственности за такие аморальные в прямом смысле поступки. Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей", - убежден Башкин.По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение."Поэтому стоит подумать об ужесточении, возможно, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, может быть, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную. Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков", - заявил сенатор.Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов."В любом случае, эти медики одурманивают людей и так или иначе способствуют их вовлечению в коррупционные сферы", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20211116/minzdrav-1759370683.html

https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html

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общество, москва, совет федерации рф, врачи, александр башкин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии