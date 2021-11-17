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В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине
В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине - РИА Новости, 17.11.2021
В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине
Сотрудника частного детского сада в Махачкале уволили после того, как двухлетний малыш уехал с территории на игрушечной машине, заявила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:59
2021-11-17T12:05
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудника частного детского сада в Махачкале уволили после того, как двухлетний малыш уехал с территории на игрушечной машине, заявила пресс-служба регионального Минобрнауки."Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", — говорится в релизе.К воспитателю и его помощнику применили меры дисциплинарного взыскания, добавили в ведомстве.Сообщения о том, что Махачкале нашли маленького ребенка без сопровождения взрослых, появились в соцсетях. Как выяснилось, мальчик сбежал из ближайшего детсада "Искорка", туда его и отвели.Этой историей заинтересовалась прокуратура Дагестана. Она начала проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в детском саду.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
09:59 17.11.2021 (обновлено: 12:05 17.11.2021)
 
В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

Сотрудника детсада в Махачкале уволили за "побег" воспитанника на игрушечной машине

© РИА Новости / Илья ПиталевПесочница
Песочница - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудника частного детского сада в Махачкале уволили после того, как двухлетний малыш уехал с территории на игрушечной машине, заявила пресс-служба регионального Минобрнауки.
"Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", — говорится в релизе.
К воспитателю и его помощнику применили меры дисциплинарного взыскания, добавили в ведомстве.
Сообщения о том, что Махачкале нашли маленького ребенка без сопровождения взрослых, появились в соцсетях. Как выяснилось, мальчик сбежал из ближайшего детсада "Искорка", туда его и отвели.
Этой историей заинтересовалась прокуратура Дагестана. Она начала проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в детском саду.
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