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В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине - РИА Новости, 17.11.2021

В Махачкале двухлетний ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

Сотрудника частного детского сада в Махачкале уволили после того, как двухлетний малыш уехал с территории на игрушечной машине, заявила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:59

2021-11-17T09:59

2021-11-17T12:05

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудника частного детского сада в Махачкале уволили после того, как двухлетний малыш уехал с территории на игрушечной машине, заявила пресс-служба регионального Минобрнауки."Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", — говорится в релизе.К воспитателю и его помощнику применили меры дисциплинарного взыскания, добавили в ведомстве.Сообщения о том, что Махачкале нашли маленького ребенка без сопровождения взрослых, появились в соцсетях. Как выяснилось, мальчик сбежал из ближайшего детсада "Искорка", туда его и отвели.Этой историей заинтересовалась прокуратура Дагестана. Она начала проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в детском саду.

https://ria.ru/20210513/detsad-1732217294.html

махачкала

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2021

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происшествия, махачкала, республика дагестан