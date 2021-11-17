https://ria.ru/20211117/deputat-1759404295.html
Депутата заксобрания Приморья заподозрили в развращении ребенка
Депутата заксобрания Приморья заподозрили в развращении ребенка - РИА Новости, 17.11.2021
Депутата заксобрания Приморья заподозрили в развращении ребенка
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:57
2021-11-17T09:57
2021-11-17T10:45
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, приморский край, владивосток, кпрф, жилье, россия
09:57 17.11.2021 (обновлено: 10:45 17.11.2021)
Депутата заксобрания Приморья заподозрили в развращении ребенка
СК: депутат заксобрания Приморья Самсонов подозревается в развращении ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.