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В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова
В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова - РИА Новости, 17.11.2021
В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова
Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка, сообщили в местном управлении СК. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:27
2021-11-17T18:16
происшествия
приморский край
кпрф
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка, сообщили в местном управлении СК."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Ранее о задержании однопартийца РИА Новости сообщил депутат Владимир Беспалов. По его словам, он получил сообщение от самого Самсонова в WhatsApp. Местные СМИ опубликовали видео, где показано, как сотрудники правоохранительных органов заходят в квартиру с Самсоновым. Также в Cети появились кадры задержания депутата.Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев заявил, что поводом для обысков и задержания могло стать заявление женщины, обвинявшей Самсонова в развратных действиях. Он назвал эти сообщения чернухой.
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
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происшествия, приморский край, кпрф
08:27 17.11.2021 (обновлено: 18:16 17.11.2021)
 
В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова

Во Владивостоке задержали депутата Заксобрания от КПРФ Самсонова по делу о растлении

© Фото : Приморское краевое отделение КПРФАртем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Приморское краевое отделение КПРФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка, сообщили в местном управлении СК.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", — уточнили в ведомстве.
По версии следствия, Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Ранее о задержании однопартийца РИА Новости сообщил депутат Владимир Беспалов. По его словам, он получил сообщение от самого Самсонова в WhatsApp.
Местные СМИ опубликовали видео, где показано, как сотрудники правоохранительных органов заходят в квартиру с Самсоновым. Также в Cети появились кадры задержания депутата.
Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев заявил, что поводом для обысков и задержания могло стать заявление женщины, обвинявшей Самсонова в развратных действиях. Он назвал эти сообщения чернухой.
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