https://ria.ru/20211117/deputat-1759395147.html

В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова

В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова - РИА Новости, 17.11.2021

В Приморье задержали депутата Заксобрания Самсонова

Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка, сообщили в местном управлении СК. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:27

2021-11-17T08:27

2021-11-17T18:16

происшествия

приморский край

кпрф

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова из КПРФ задержали по подозрению в развращении ребенка, сообщили в местном управлении СК."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, Самсонов, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Ранее о задержании однопартийца РИА Новости сообщил депутат Владимир Беспалов. По его словам, он получил сообщение от самого Самсонова в WhatsApp. Местные СМИ опубликовали видео, где показано, как сотрудники правоохранительных органов заходят в квартиру с Самсоновым. Также в Cети появились кадры задержания депутата.Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев заявил, что поводом для обысков и задержания могло стать заявление женщины, обвинявшей Самсонова в развратных действиях. Он назвал эти сообщения чернухой.

https://ria.ru/20211109/yakutiya-1758234530.html

приморский край

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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире. 2021-11-17T08:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, приморский край, кпрф