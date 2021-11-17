https://ria.ru/20211117/denisov-1759492279.html
Умер академик РАН Игорь Денисов
Умер академик РАН Игорь Денисов - РИА Новости, 17.11.2021
Умер академик РАН Игорь Денисов
Скончался последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:12
2021-11-17T16:12
2021-11-17T16:19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Скончался последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета."С прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни скончался выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Николаевич Денисов", - говорится в сообщении.Согласно нему, соболезнования родным, близким и коллегам выразил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко."Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины... Разделяем скорбь и тяжесть утраты", - говорится в соболезновании.Глыбочко отметил, что, будучи основоположником семейной медицины в РФ, Денисов внес огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских кадров.Гражданская панихида состоится 19 ноября, в Москве, в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211112/chazov-1758780950.html
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общество, ссср, российская академия наук, москва, россия
16:12 17.11.2021 (обновлено: 16:19 17.11.2021)
Умер академик РАН Игорь Денисов
Умер экс-министр здравоохранения СССР Игорь Денисов