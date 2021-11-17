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Названа неожиданная причина гипертонии
Названа неожиданная причина гипертонии - РИА Новости, 17.11.2021
Названа неожиданная причина гипертонии
Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:15
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общество
здоровье
россия
владимир животов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы.Он объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, наоборот, сокращающих ритм сердечных сокращений.По мнению медика, виновник 99 процентов случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.
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общество, здоровье, россия, владимир животов
03:15 17.11.2021
 
Названа неожиданная причина гипертонии

Остеопат Животов: смещение костей черепа при травме может стать причиной гипертонии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы.
Он объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, наоборот, сокращающих ритм сердечных сокращений.

"Чаще баланс нарушается в сторону усиления симпатических влияний. У нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счет работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.

По мнению медика, виновник 99 процентов случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.
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