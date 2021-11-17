https://ria.ru/20211117/davlenie-1759388690.html
Названа неожиданная причина гипертонии
Названа неожиданная причина гипертонии - РИА Новости, 17.11.2021
Названа неожиданная причина гипертонии
Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:15
2021-11-17T03:15
2021-11-17T03:15
общество
здоровье
россия
владимир животов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы.Он объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, наоборот, сокращающих ритм сердечных сокращений.По мнению медика, виновник 99 процентов случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.
https://ria.ru/20211113/davlenie-1758895842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7e9038e6354d17ed12257b263815c888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, владимир животов
Названа неожиданная причина гипертонии
Остеопат Животов: смещение костей черепа при травме может стать причиной гипертонии
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ
", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы.
Он объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, наоборот, сокращающих ритм сердечных сокращений.
"Чаще баланс нарушается в сторону усиления симпатических влияний. У нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счет работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.
По мнению медика, виновник 99 процентов случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.