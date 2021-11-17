https://ria.ru/20211117/davlenie-1759388690.html

Названа неожиданная причина гипертонии

Названа неожиданная причина гипертонии - РИА Новости, 17.11.2021

Названа неожиданная причина гипертонии

Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:15

2021-11-17T03:15

2021-11-17T03:15

общество

здоровье

россия

владимир животов

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач-остеопат Владимир Животов заявил в беседе с "АиФ", что причинами проблем с давлением могут быть смещенные кости черепа или зажатые мышцы.Он объяснил, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, наоборот, сокращающих ритм сердечных сокращений.По мнению медика, виновник 99 процентов случаев гипертонии с неясными причинами, которые не могут определить врачи, — сильная травма черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для исправления ситуации в таком случае нужно восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы, а в этом может помочь обращение к остеопату, заключил специалист.

https://ria.ru/20211113/davlenie-1758895842.html

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2021

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общество, здоровье, россия, владимир животов