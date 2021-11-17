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Шоубиз
https://ria.ru/20211117/basharov-1759478488.html
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской - РИА Новости, 17.11.2021
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской
Марат Башаров прокомментировал смерть телеведущей Кристины Асмаловской. Они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Актер отметил, что их не связывали РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:32
2021-11-17T15:32
шоубиз
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марат башаров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Марат Башаров прокомментировал смерть телеведущей Кристины Асмаловской. Они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Актер отметил, что их не связывали серьезные отношения, но они "были дружны по жизни".В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что для него смерть Кристины стала шоком, ведь у нее было отличное здоровье.Кристина умерла на 42-м году жизни от коронавируса. Ранее стало известно, что что Асмаловская не прививалась от COVID-19.
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знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес
15:32 17.11.2021
 
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской

Башаров прокомментировал смерть бывшей партнерши по "Танцам со звездами" Асмаловской

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров
Актер Марат Башаров - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Марат Башаров прокомментировал смерть телеведущей Кристины Асмаловской. Они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Актер отметил, что их не связывали серьезные отношения, но они "были дружны по жизни".

"У нее были отношения с мужчинами, но семьи, насколько я знаю, не было. Она была несчастна. Ей хотелось детей и семью. Но как-то не получилось", – сказал Башаров.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что для него смерть Кристины стала шоком, ведь у нее было отличное здоровье.

"Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У нее здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится", – отметил актер.

Кристина умерла на 42-м году жизни от коронавируса. Ранее стало известно, что что Асмаловская не прививалась от COVID-19.
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