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"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской - РИА Новости, 17.11.2021
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской
Марат Башаров прокомментировал смерть телеведущей Кристины Асмаловской. Они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Актер отметил, что их не связывали РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:32
2021-11-17T15:32
2021-11-17T15:32
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Марат Башаров прокомментировал смерть телеведущей Кристины Асмаловской. Они вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Актер отметил, что их не связывали серьезные отношения, но они "были дружны по жизни".В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что для него смерть Кристины стала шоком, ведь у нее было отличное здоровье.Кристина умерла на 42-м году жизни от коронавируса. Ранее стало известно, что что Асмаловская не прививалась от COVID-19.
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знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес
"Она была несчастна": Башаров о смерти Асмаловской
Башаров прокомментировал смерть бывшей партнерши по "Танцам со звездами" Асмаловской