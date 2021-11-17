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Совсем молодая. Звезда шоу "Танцы со звездами" умерла от коронавируса
Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская - РИА Новости, 17.11.2021
Совсем молодая. Звезда шоу "Танцы со звездами" умерла от коронавируса
Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, написала в Facebook ее коллега, ведущая... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T01:28
2021-11-17T01:28
2021-11-17T02:21
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марат башаров
гитис
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кристина асмаловская
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, написала в Facebook ее коллега, ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус.Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19.Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви", выступала в качестве ведущей "АБВГДейки".
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общество, москва, марат башаров, гитис, россия, коронавирус covid-19, кристина асмаловская, татьяна черняева
01:28 17.11.2021 (обновлено: 02:21 17.11.2021)
Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
Непривитая звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская умерла от коронавируса