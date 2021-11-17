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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211117/arkhangelsk-1759547608.html
Цыбульский прокомментировал создание центра арктической медицины
Цыбульский прокомментировал создание центра арктической медицины - РИА Новости, 17.11.2021
Цыбульский прокомментировал создание центра арктической медицины
Центр арктической медицины, который планируется создать в Архангельской области, позволит решить проблему медицинских кадров на севере и станет местом... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:51
2021-11-17T20:51
архангельская область
архангельская область
российская академия наук
арктика
александр цыбульский
александр сергеев (ран)
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя – РИА Новости. Центр арктической медицины, который планируется создать в Архангельской области, позволит решить проблему медицинских кадров на севере и станет местом сосредоточения компетенций в сфере научных исследований, считает губернатор региона Александр Цыбульский.Вопрос создания центра обсуждался на встрече Цыбульского с президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым. Как отметил губернатор Архангельской области, реализация проекта важна не только с точки зрения обеспечения качественной медицинской помощи, но и с позиции изучения влияния сурового климата на здоровье людей.По мнению губернатора, создание центра также позволит решить проблему обеспечения Арктики медицинскими кадрами. "Создание центра может сформировать предпосылки для того, чтобы молодые специалисты не только получили возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь населению, но и реализовать себя в медицинской науке", – считает глава региона.По словам Сергеева, Российская академия наук готова оказать содействие области в продвижении проекта. "Идея очень интересна. Когда мы говорим об ускоренном освоении Арктической зоны, в первую очередь речь идет о человеке, который адаптируется к суровым условиям, если он здесь живет или работает вахтовым методом. Все это должно быть изучено", – считает президент РАН.Первым шагом в совместной работе над проектом по созданию центра арктической медицины будет его обсуждение на заседании медицинского отделения РАН.В ходе встречи правительство Архангельской области и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. По словам Сергеева, Архангельская область – важнейший регион с точки зрения развития арктических территорий страны, которые являются зоной различных интересов не только в силу складывающейся геополитической обстановки, но и в связи с ситуацией, связанной с изменением климата, нарастающим экономическим потенциалом Арктики, обусловленным повышением доступности ее природных ресурсов.
https://ria.ru/20211116/lomonosov-1759311177.html
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архангельская область, российская академия наук, арктика, александр цыбульский, александр сергеев (ран)
20:51 17.11.2021
 
Цыбульский прокомментировал создание центра арктической медицины

Цыбульский: центр арктической медицины решит проблему кадров в Архангельской области

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноя – РИА Новости. Центр арктической медицины, который планируется создать в Архангельской области, позволит решить проблему медицинских кадров на севере и станет местом сосредоточения компетенций в сфере научных исследований, считает губернатор региона Александр Цыбульский.
Вопрос создания центра обсуждался на встрече Цыбульского с президентом Российской академии наук, академиком РАН Александром Сергеевым. Как отметил губернатор Архангельской области, реализация проекта важна не только с точки зрения обеспечения качественной медицинской помощи, но и с позиции изучения влияния сурового климата на здоровье людей.
"Сегодня, когда мы говорим о таргетированной медицине, эти условия обязательно должны учитываться. Центр арктической медицины должен стать местом сосредоточения компетенций в сфере научных исследований и разработок, адаптации традиционных приемов лечения", – отметил Цыбульский.
По мнению губернатора, создание центра также позволит решить проблему обеспечения Арктики медицинскими кадрами. "Создание центра может сформировать предпосылки для того, чтобы молодые специалисты не только получили возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь населению, но и реализовать себя в медицинской науке", – считает глава региона.
По словам Сергеева, Российская академия наук готова оказать содействие области в продвижении проекта. "Идея очень интересна. Когда мы говорим об ускоренном освоении Арктической зоны, в первую очередь речь идет о человеке, который адаптируется к суровым условиям, если он здесь живет или работает вахтовым методом. Все это должно быть изучено", – считает президент РАН.
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Первым шагом в совместной работе над проектом по созданию центра арктической медицины будет его обсуждение на заседании медицинского отделения РАН.
В ходе встречи правительство Архангельской области и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. По словам Сергеева, Архангельская область – важнейший регион с точки зрения развития арктических территорий страны, которые являются зоной различных интересов не только в силу складывающейся геополитической обстановки, но и в связи с ситуацией, связанной с изменением климата, нарастающим экономическим потенциалом Арктики, обусловленным повышением доступности ее природных ресурсов.
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Архангельская областьАрхангельская областьРоссийская академия наукАрктикаАлександр ЦыбульскийАлександр Сергеев (РАН)
 
 
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