https://ria.ru/20211117/agroekspress-1759508271.html

Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан

Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан - РИА Новости, 17.11.2021

Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан

Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:09

2021-11-17T17:09

2021-11-17T17:32

максим решетников

узбекистан

ржд логистика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается его обратный рейс, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-узбекском межрегиональном форуме."За этим проектом не только развитие сельскохозяйственных предприятий наших стран, но и конкретных территорий", - добавил Решетников. По его словам, на уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов обеих стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.В свою очередь РЖД в среду сообщили, что "РЖД Логистика" вместе с РЭЦ отправили "Агроэкспрессом" из Тамбова в Ташкент замороженное мясо птицы производства группы предприятий "Ресурс" — одного из крупнейших российских экспортеров АПК. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели ("Узбекистон темир йуллари") транзитом через Казахстан."В ходе тестовой отправки планируется отработать технологию и сократить формальности. В дальнейшем участники рассчитывают выйти на регулярные перевозки по этому маршруту", - говорится в релизе."Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней.

https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, узбекистан, ржд логистика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия