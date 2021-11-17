Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/agroekspress-1759508271.html
Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан
Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан - РИА Новости, 17.11.2021
Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан
Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:09
2021-11-17T17:32
максим решетников
узбекистан
ржд логистика
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518449_0:164:2874:1781_1920x0_80_0_0_0e3a365f8d1d9f872ccfbba6ff5f7af9.jpg
ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается его обратный рейс, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-узбекском межрегиональном форуме."За этим проектом не только развитие сельскохозяйственных предприятий наших стран, но и конкретных территорий", - добавил Решетников. По его словам, на уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов обеих стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.В свою очередь РЖД в среду сообщили, что "РЖД Логистика" вместе с РЭЦ отправили "Агроэкспрессом" из Тамбова в Ташкент замороженное мясо птицы производства группы предприятий "Ресурс" — одного из крупнейших российских экспортеров АПК. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели ("Узбекистон темир йуллари") транзитом через Казахстан."В ходе тестовой отправки планируется отработать технологию и сократить формальности. В дальнейшем участники рассчитывают выйти на регулярные перевозки по этому маршруту", - говорится в релизе."Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней.
https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751518449_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e6d7f47302800e1f26223fc9f95fa28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим решетников, узбекистан, ржд логистика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
17:09 17.11.2021 (обновлено: 17:32 17.11.2021)
 

Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается его обратный рейс, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-узбекском межрегиональном форуме.
"В понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан, к концу ноября будет ждать его возвращения со свежими фруктами", - сказал Решетников. Он отметил, что главная цель проекта - нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Решетников напомнил, что проект "Агроэкспресс" реализуется при поддержке Российского экспортного центра, РЖД и интегрирует работу железных дорог Узбекистана, России и Казахстана.
"За этим проектом не только развитие сельскохозяйственных предприятий наших стран, но и конкретных территорий", - добавил Решетников. По его словам, на уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов обеих стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.
"Это уже шестой маршрут проекта "Агроэкспресс", которые работают по принципу "зеленого коридора" и сокращают сроки поставки сельскохозяйственной продукции. Сейчас регулярные "Агроэкспрессы" доставляют продукцию АПК российских экспортеров из Москвы и регионов России в крупнейшие города Китая, а также из столицы во Владивосток и далее в порты КНР, Японии и Южной Кореи", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В свою очередь РЖД в среду сообщили, что "РЖД Логистика" вместе с РЭЦ отправили "Агроэкспрессом" из Тамбова в Ташкент замороженное мясо птицы производства группы предприятий "Ресурс" — одного из крупнейших российских экспортеров АПК. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели ("Узбекистон темир йуллари") транзитом через Казахстан.
"В ходе тестовой отправки планируется отработать технологию и сократить формальности. В дальнейшем участники рассчитывают выйти на регулярные перевозки по этому маршруту", - говорится в релизе.
"Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 15:58
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию логистики промышленной продукции
 
Максим РешетниковУзбекистанРЖД ЛогистикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44Украинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия России
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
00:29МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
00:19Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
00:14Вильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давления
00:01Зампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году
Лента новостейМолния
Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферамУкраинского дипломата удивила "позорная" реакция Запада на действия РоссииВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы АфганистанаМИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллектНебензя рассказал о гуманитарной помощи АфганистануГлава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" РоссииВильфанд предупредил о рекордном снижении атмосферного давленияЗампостпред при ООН рассказал о правоте крымчан в 2014 году