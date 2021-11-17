17:09 17.11.2021 (обновлено: 17:32 17.11.2021)
Первый "Агроэкспресс" отправился из РФ в Узбекистан
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
ТАШКЕНТ/МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Россией и Узбекистаном, отправился из РФ в понедельник, в конце ноября ожидается его обратный рейс, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-узбекском межрегиональном форуме.
"В понедельник первая партия продукции отправилась в Узбекистан, к концу ноября будет ждать его возвращения со свежими фруктами", - сказал Решетников. Он отметил, что главная цель проекта - нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Решетников напомнил, что проект "Агроэкспресс" реализуется при поддержке Российского экспортного центра, РЖД и интегрирует работу железных дорог Узбекистана, России и Казахстана.
"За этим проектом не только развитие сельскохозяйственных предприятий наших стран, но и конкретных территорий", - добавил Решетников. По его словам, на уровне правительств создается маршрут, отрабатываются все процедуры, а дальше для регионов обеих стран открываются возможности по строительству логистики, распределительных центров, по вовлечению максимальной цепочки поставщиков и по наращиванию объемов.
"Это уже шестой маршрут проекта "Агроэкспресс", которые работают по принципу "зеленого коридора" и сокращают сроки поставки сельскохозяйственной продукции. Сейчас регулярные "Агроэкспрессы" доставляют продукцию АПК российских экспортеров из Москвы и регионов России в крупнейшие города Китая, а также из столицы во Владивосток и далее в порты КНР, Японии и Южной Кореи", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В свою очередь РЖД в среду сообщили, что "РЖД Логистика" вместе с РЭЦ отправили "Агроэкспрессом" из Тамбова в Ташкент замороженное мясо птицы производства группы предприятий "Ресурс" — одного из крупнейших российских экспортеров АПК. Груз проследует в рефрижераторных контейнерах в составе контейнерного поезда от станции Цна (Юго-Восточная железная дорога) до станции Cергели ("Узбекистон темир йуллари") транзитом через Казахстан.
"В ходе тестовой отправки планируется отработать технологию и сократить формальности. В дальнейшем участники рассчитывают выйти на регулярные перевозки по этому маршруту", - говорится в релизе.
"Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней.