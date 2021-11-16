https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759312228.html
Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости
Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости - РИА Новости, 16.11.2021
Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости
Прокуратура Калужской области проверит испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой после публикации материала на сайте ria.ru. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:09
2021-11-16T16:09
2021-11-16T16:58
происшествия
общество
животные
медведь
охота
калужская область
калуга
бездомные животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759108196_0:0:2443:1374_1920x0_80_0_0_e991286ccacb93e688818ee9d19afefd.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура Калужской области проверит испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой после публикации материала на сайте ria.ru."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба ведомства.Волонтеры движения помощи животным Helpni сообщили агентству, что на станции охотничьих собак дрессируют средневековыми методами: натравливают на измученных животных — медведей, барсуков, кабанов. Диких зверей бьют палками, чтобы те реагировали на псов.Информацию о базе зоозащитники обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие. Оказавшись на месте, им удалось все отснять на видео, несмотря на жесткий запрет. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"), но пока безуспешно.
https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759108196_207:0:2039:1374_1920x0_80_0_0_73cfd9ffd8733a35807200e1f0851205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, животные, медведь, охота, калужская область, калуга, бездомные животные
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Прокуратура Калужской области проверит испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой после публикации материала
на сайте ria.ru.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба ведомства.
Волонтеры движения помощи животным Helpni сообщили агентству, что на станции охотничьих собак дрессируют средневековыми методами: натравливают на измученных животных — медведей, барсуков, кабанов. Диких зверей бьют палками, чтобы те реагировали на псов.
Информацию о базе зоозащитники обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие. Оказавшись на месте, им удалось все отснять на видео, несмотря на жесткий запрет. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"), но пока безуспешно.