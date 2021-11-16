https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759312228.html

Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости

Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости - РИА Новости, 16.11.2021

Прокуратура проверит притравочную станцию после материала РИА Новости

Прокуратура Калужской области проверит испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой после публикации материала на сайте ria.ru. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:09

2021-11-16T16:09

2021-11-16T16:58

происшествия

общество

животные

медведь

охота

калужская область

калуга

бездомные животные

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура Калужской области проверит испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой после публикации материала на сайте ria.ru."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба ведомства.Волонтеры движения помощи животным Helpni сообщили агентству, что на станции охотничьих собак дрессируют средневековыми методами: натравливают на измученных животных — медведей, барсуков, кабанов. Диких зверей бьют палками, чтобы те реагировали на псов.Информацию о базе зоозащитники обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие. Оказавшись на месте, им удалось все отснять на видео, несмотря на жесткий запрет. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"), но пока безуспешно.

https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html

калужская область

калуга

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происшествия, общество, животные, медведь, охота, калужская область, калуга, бездомные животные