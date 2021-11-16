https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html

"Держат на привязи и рвут на части": что происходит под Калугой

"Держат на привязи и рвут на части": что происходит под Калугой - РИА Новости, 16.11.2021

"Держат на привязи и рвут на части": что происходит под Калугой

Зоозащитники нашли в Калужской области базу, где охотничьих собак дрессируют средневековыми методами — натравливают на измученных диких животных. Активисты... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:00

2021-11-16T08:00

2021-11-16T08:07

общество

медведь

московская область (подмосковье)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

peta

собаки

животные

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Зоозащитники нашли в Калужской области базу, где охотничьих собак дрессируют средневековыми методами — натравливают на измученных диких животных. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела, но пока безуспешно. РИА Новости разбиралось в ситуации.Еле живой медведьМужчины в камуфляже волокут из закрытого вольера бурого медведя. Истощенного зверя лупят палками, чтобы реагировал на псов. Лайкам страшно, но их тоже бьют. На глазах нескольких десятков человек, среди которых дети.Об этом рассказали члены движения помощи животным Helpni, узнавшие про испытательно-тренировочную станцию (ИТС) "Адамовское" под Калугой. Всю информацию обнаружили на закрытом форуме, где больше месяца втирались в доверие.Зоозащитники Василий и Наталья смогли попасть на притравку в августе. Добраться непросто: база не обозначена на картах. На въезде охрана — у новичков выпытывали, откуда те узнали о "секретном" месте.Диких животных тоже провоцируют, подходят к ним очень близко. На одну участницу даже напал медведь, которого, правда, охотники вовремя отогнали палками."Скорее всего, их вообще не лечат. По нашим данным, еще несколько лет назад на ИТС были два медвежонка. Куда делся второй — непонятно, — говорит Василий. — Возможно, пустили на шкуру".За притравку на медведя берут две тысячи. На других площадках — с барсуком и кабаном — тысячу-полторы. "Барсук тоже на привязи. Прячется в норе, но его оттуда палками выбивают, чтобы вышел из укрытия", — рассказывают зоозащитники. Им удалось все отснять на видео, несмотря на жесткий запрет.Крупные соревнованияВолонтеры вызвали полицию. Районный участковый зафиксировал жалобу, бегло осмотрел территорию ИТС и уехал."Дело так и не возбудили, хотя мы предоставили достаточно доказательств, — объясняет Василий. — Налицо нарушение статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными". — Прим. ред.). Обращались и в Росприроднадзор, но там сказали, что занимаются только краснокнижными особями.Проблемой озаботилась известная международная организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными") — направила письмо в российские ведомства. Среагировали в Минприроды: поручили проверить базу областному министерству.Волонтерам об этом ничего не известно. Притравочная станция работает в штатном режиме. Более того, в конце января планируют крупные состязания. Участников ждут со всей страны и из ближнего зарубежья — Белоруссии и Литвы.Свободных мест уже нет. "Набрали 39 команд. Цена за одну — пять тысяч. В каждой четыре собаки, — говорит сотрудник базы Павел (имя изменено). — Пока внесу вас в резерв".На соревнования, где оценивают злобу, силу хватки и болевого воздействия на дикого зверя, приедут заводчики охотничьих собак. Чтобы потом подороже продать конкурсного пса.Обычные же притравки, подобно той, куда попали зоозащитники, проводят чаще. "Необязательно регистрироваться заранее, можно все решить на месте. Цена вопроса — 500-700 рублей. Зависит от того, на какое животное хотите выпустить", — объясняет Анна (имя изменено).ПроверкаКлиентов у "Адамовского" в этом году прибавилось. Все потому, что в августе прокуратура приостановила работу станции "Фирсановка", одной из крупнейших в соседнем Подмосковье."Прославилась" ИТС весной из-за ролика в соцсетях: двое крепких парней вытаскивают на цепи изможденную медведицу по кличке Маша, при виде собаки она падает на спину и закрывает морду лапами. Истощенное животное с оборванными боками держали в тесной и грязной клетке без воды.Природоохранная прокуратура региона выяснила, что у Московского общества охотников и рыболовов, к которому относится база, нет документов как на содержание и разведение животных, так и на дрессировку собак.Сотрудникам станции предписали поить Машу, осматривать и не выпускать к собакам. "Медведицу могут изъять по суду, а он до сих пор не начался, заседания откладывают под разными предлогами, — говорит Василий. — В каком она состоянии и где, неизвестно".Волонтеры призывают создать реабилитационные центры при заповедниках, куда можно на время тяжб помещать конфискованных зверей. "Потому что вызываем полицейских, а те растеряны: нет четко прописанного регламента, неясно, куда кого девать", — добавляет зоозащитник.Прибыльное делоС контактными тренировками тоже долго ничего не делали. В России таким способом натаскивали собак с начала 90-х: диким животным, как правило, вырывали когти и зубы, чтобы уберечь питомцев от травм.Все изменили поправки в закон "Об охоте" три года назад. Обучать можно только в зарегистрированных угодьях и бесконтактным способом — между зверем и псом должна быть ограда. Поэтому организаторы "классических испытаний" ушли в подполье.Но этим летом Минприроды выпустило приказ, который перечеркнул старания зоозащитников. По новому правилу ограждение необходимо только для беззащитных животных, у которых, например, нет зубов, когтей, зрения или обоняния. В остальных случаях притравка контактная.Это сильно осложнило жизнь волонтерам: они и так жалуются, что на ИТС, согласно законодательству, почти невозможно попасть. А значит, нельзя выявить и факты жестокого обращения."На станции регулярно должны выезжать с проверками Росприроднадзор и ветеринары, но на деле, как правило, этого нет. Если вблизи столицы сложная ситуация, что уж говорить о регионах", — указывает председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.Так что позорное развлечение, как его называют общественники, исчезнет еще не скоро.

https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html

https://ria.ru/20191223/1562654766.html

https://ria.ru/20210325/pritravki-1602681908.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медведь, московская область (подмосковье), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), peta , собаки, животные, защита животных