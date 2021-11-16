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Жители Волосово и Подпорожья переедут из аварийного жилья до конца года

Жители Волосово и Подпорожья переедут из аварийного жилья до конца года - РИА Новости, 16.11.2021

Жители Волосово и Подпорожья переедут из аварийного жилья до конца года

Жители аварийных домов в городах Волосово и Подпорожье Ленинградской области встретят Новый год в новых квартирах – региональный комитет Госстройнадзора выдал... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:26

2021-11-16T13:26

2021-11-16T13:26

ленинградская область

волосово

подпорожье

госстройнадзор

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Жители аварийных домов в городах Волосово и Подпорожье Ленинградской области встретят Новый год в новых квартирах – региональный комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух новостроек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по поручению заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгения Барановского заселение ленинградцев из аварийных домов должно состояться в декабре 2021 года"В этом году достроены все шесть домов для расселения аварийного жилья. Введены в эксплуатацию последние два объекта. К новому году ключи от квартир получат около 500 жителей Волосово и Подпорожья. Всего в рамках текущего этапа расселят 1912 человек из 763 квартир. На следующий год ставим более амбициозную задачу – построить 10 зданий для 2730 граждан", – сказал Барановский.Дома для расселения аварийного жилья в 47-м регионе возводит Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. В этом году были введены в эксплуатацию шесть многоквартирных домов (МКД) в Ефимовском, Волосово, Гатчине, Дружной Горке, Ополье и Подпорожье. До 2025 года администрация Ленинградской области намерена расселить 1 064 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для расселенцев планируется возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных образований. Всего в региональной программе участвуют 15 579 человек, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211115/kamery-1759120004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волосово, подпорожье, госстройнадзор, жилье