https://ria.ru/20211116/yufu-1759148947.html

Российские ученые исследовали опасные свойства серебра

Российские ученые исследовали опасные свойства серебра - РИА Новости, 16.11.2021

Российские ученые исследовали опасные свойства серебра

Антибактериальные свойства серебра не всегда несут пользу — попадая в землю, наночастицы этого вещества могут убивать полезные микроорганизмы и влиять на... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:00

2021-11-16T09:00

2021-11-16T09:04

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антибактериальные свойства серебра не всегда несут пользу — попадая в землю, наночастицы этого вещества могут убивать полезные микроорганизмы и влиять на безопасность продуктов питания. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) исследовали воздействие наночастиц серебра на почву и определили норму их концентрации в черноземе. По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants.Наночастицы серебра обладают антибактериальными свойствами, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской. Однако из-за этих свойств они могут вызывать отравляющий эффект, попадая в землю. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. Негативное воздействие наночастиц серебра на почву практически не исследованы, рассказали ученые.Специалисты ЮФУ изучили влияние наночастиц серебра на почву с помощью методов биотестирования. Они исследовали последствия загрязнения чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.В результате исследования ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.

https://ria.ru/20210726/sfu-1742495281.html

https://ria.ru/20211021/urfu-1755185487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия