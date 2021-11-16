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Наука
https://ria.ru/20211116/yufu-1759148947.html
Российские ученые исследовали опасные свойства серебра
Российские ученые исследовали опасные свойства серебра - РИА Новости, 16.11.2021
Российские ученые исследовали опасные свойства серебра
Антибактериальные свойства серебра не всегда несут пользу — попадая в землю, наночастицы этого вещества могут убивать полезные микроорганизмы и влиять на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:00
2021-11-16T09:04
наука
ростов-на-дону
южный федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антибактериальные свойства серебра не всегда несут пользу — попадая в землю, наночастицы этого вещества могут убивать полезные микроорганизмы и влиять на безопасность продуктов питания. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) исследовали воздействие наночастиц серебра на почву и определили норму их концентрации в черноземе. По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants.Наночастицы серебра обладают антибактериальными свойствами, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской. Однако из-за этих свойств они могут вызывать отравляющий эффект, попадая в землю. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. Негативное воздействие наночастиц серебра на почву практически не исследованы, рассказали ученые.Специалисты ЮФУ изучили влияние наночастиц серебра на почву с помощью методов биотестирования. Они исследовали последствия загрязнения чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.В результате исследования ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.
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ростов-на-дону, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 16.11.2021 (обновлено: 09:04 16.11.2021)
 

Российские ученые исследовали опасные свойства серебра

© Depositphotos / imaginativeЭкология
Экология - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Depositphotos / imaginative
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Антибактериальные свойства серебра не всегда несут пользу — попадая в землю, наночастицы этого вещества могут убивать полезные микроорганизмы и влиять на безопасность продуктов питания. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) исследовали воздействие наночастиц серебра на почву и определили норму их концентрации в черноземе. По словам специалистов, нигде в мире такие показатели еще не разработаны. Результаты опубликованы в журнале Plants.
Наночастицы серебра обладают антибактериальными свойствами, поэтому их используют во многих отраслях, например, в пищевой, текстильной и медицинской. Однако из-за этих свойств они могут вызывать отравляющий эффект, попадая в землю. Это может произойти в результате производства, использования или утилизации товаров. Негативное воздействие наночастиц серебра на почву практически не исследованы, рассказали ученые.
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Специалисты ЮФУ изучили влияние наночастиц серебра на почву с помощью методов биотестирования. Они исследовали последствия загрязнения чернозема — одной из самых плодородных земель в мире. Ее состав напрямую влияет на безопасность продуктов, которые употребляют жители России: попав в организм человека, наночастицы серебра в определенной концентрации могут нарушить обмен веществ, объяснили ученые.

"Мы установили, что чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается ее плодородие. Это было предсказуемо. Однако неожиданно было обнаружено, что отравляющий эффект не зависит от размера частиц серебра: и нано-, и микрочастицы серебра оказали примерно одинаковое по силе негативное воздействие. В то время как для других тяжелых металлов, таких как медь, цинк, хром, никель, наночастицы (1-100 нанометров — прим.ред.) были более токсичны, чем микрочастицы (0,1-100 микрометра — прим.ред.)", — рассказал заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.

В результате исследования ученые впервые установили экологически безопасную концентрацию серебра в черноземах на Юге России — 4,4 мг/кг. Это поможет разработать нормы и для других географических зон. По словам экспертов, в настоящее время подобных данных нет ни в одной стране мира.
Также одним из ключевых результатов исследований, по словам специалистов, является тот факт, что отравляющее действие серебра в наибольшей степени проявляется только в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы постепенно восстанавливаются.
В дальнейшем ученые планируют определить и протестировать пути восстановления загрязненных почв.
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