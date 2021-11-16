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Взрыв жилого дома в Каспийске 16 ноября 1996 года
Взрыв жилого дома в Каспийске 16 ноября 1996 года - РИА Новости, 16.11.2021
Взрыв жилого дома в Каспийске 16 ноября 1996 года
В ночь на 16 ноября 1996 года произошел террористический акт в городе Каспийске (Дагестан): был взорван дом, в котором проживали семьи военнослужащих... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:32
2021-11-16T00:32
справки
каспийск
махачкала
россия
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В ночь на 16 ноября 1996 года произошел террористический акт в городе Каспийске (Дагестан): был взорван дом, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела "Махачкала" Кавказского особого пограничного округа. В результате теракта погибли 68 человек, в том числе 20 детей. Большинство из погибших были сотрудниками Каспийского пограничного отряда и членами их семей. Девятиэтажный дом, в котором жили пограничники, построили в 1991 году в самом центре Каспийска. Вначале он был одним из корпусов пансионата "Волна". Когда в 1992-1993 годах в Дагестане создали Каспийский погранотряд для охраны морской границы по побережью Каспийского моря с Турцией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном, здание было передано в распоряжение городских властей. Те, в свою очередь, расселили на четырех верхних этажах дома семьи офицеров-пограничников. На нижних этажах были размещены городские коммунальные службы. До трагических событий в доме проживали около 200 человек, из них 80 – офицеры Федеральной пограничной службы. Взрыв прогремел в этом 82-квартирном панельном доме в два часа десять минут ночи. Он повредил все здание, а одна секция оказалась полностью разрушенной. В зону обрушения попала 41 квартира. В доме шириной почти 80 метров образовался 40-метровый проем. https://topwar.ru/103741-20-let-tragedii-v-kaspiyske.htmlЭпицентр взрыва находился в подвале здания. Из-за того, что дом стоял на берегу моря, часть взрывчатого вещества отсырела и не сработала. Поэтому боковые стены здания частично уцелели. Большинство из живших в доме людей оказалось под руинами. Первыми пришли им на помощь мужчины из окрестных домов. Они стали вытаскивать из завалов оставшихся в живых и тела погибших. Через несколько минут после взрыва к месту трагедии приехали первые машины "скорой помощи". Прибывшие на место террористического акта спасатели работали круглосуточно. По ночам они разбирали завалы при свете прожекторов. Рядом с развалинами устроили вертолетную площадку, с которой раненых на вертолетах отправляли в Махачкалу.Жители уцелевшей части дома были переселены в санаторий.Спасательные работы, в которых принимали участие около пятисот человек, были завершены около 17.00 19 ноября. К этому времени стало понятно, что под завалами никого не осталось. Руководители работ приняли решение взорвать ту часть здания, которая не рухнула. Это было сделано через полчаса после официального окончания спасательных работ. В результате сложных аварийно-спасательных работ из-под обломков были извлечены все 106 человек, оказавшиеся в ту ночь в своих квартирах. Среди них 68 погибших (по другим источникам 69), в том числе 55 человек – военнослужащие и члены их семей. Еще 82 человека были ранены. Остались сиротами восемь детей, четверо – с одним родителем. 16-17 ноября 1996 года были объявлены днями траура в Республике Дагестан. В связи с трагическими событиями в Каспийске президент РФ объявил 19 ноября днем общенационального траура в России. По факту взрыва прокуратура Кавказского особого пограничного округа возбудила уголовное дело по статье терроризм. Сразу появились две версии: либо это "чеченский след", либо – и это было основной версией – контрабандисты не сумели договориться с пограничниками по открытию ими "окна" для перевозки оружия, наркотиков и черной икры. Расследование было взято на контроль президентом России. Оно затянулось надолго. Осенью 2003 года стало известно, что работа по делу приостановлена в связи с неустановлением лиц, совершивших его. В Каспийске на месте рухнувшего дома поставили стелу в память о погибших. Их имена высечены на мраморных плитах. Вокруг него была посажена аллея деревьев. В 2020 году у мемориала появилась новая аллея. Количество посаженных деревьев на ней равно числу жертв террористического акта. Ежегодно 16 ноября в соединениях и частях регионального пограничного управления и на месте трагедии проводятся траурные мероприятия, к обелиску возлагаются цветы, зажигаются свечи на могилах жертв теракта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, каспийск, махачкала, россия
00:32 16.11.2021
 

Взрыв жилого дома в Каспийске 16 ноября 1996 года

© Фото : МВД РФ по республике ДагестанРазбор завалов после террористического акта в городе Каспийске в 1996 году
Разбор завалов после террористического акта в городе Каспийске в 1996 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : МВД РФ по республике Дагестан
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В ночь на 16 ноября 1996 года произошел террористический акт в городе Каспийске (Дагестан): был взорван дом, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела "Махачкала" Кавказского особого пограничного округа. В результате теракта погибли 68 человек, в том числе 20 детей. Большинство из погибших были сотрудниками Каспийского пограничного отряда и членами их семей.
Девятиэтажный дом, в котором жили пограничники, построили в 1991 году в самом центре Каспийска. Вначале он был одним из корпусов пансионата "Волна". Когда в 1992-1993 годах в Дагестане создали Каспийский погранотряд для охраны морской границы по побережью Каспийского моря с Турцией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном, здание было передано в распоряжение городских властей. Те, в свою очередь, расселили на четырех верхних этажах дома семьи офицеров-пограничников. На нижних этажах были размещены городские коммунальные службы. До трагических событий в доме проживали около 200 человек, из них 80 – офицеры Федеральной пограничной службы.
Взрыв прогремел в этом 82-квартирном панельном доме в два часа десять минут ночи. Он повредил все здание, а одна секция оказалась полностью разрушенной. В зону обрушения попала 41 квартира. В доме шириной почти 80 метров образовался 40-метровый проем. https://topwar.ru/103741-20-let-tragedii-v-kaspiyske.htmlЭпицентр взрыва находился в подвале здания. Из-за того, что дом стоял на берегу моря, часть взрывчатого вещества отсырела и не сработала. Поэтому боковые стены здания частично уцелели.
Большинство из живших в доме людей оказалось под руинами. Первыми пришли им на помощь мужчины из окрестных домов. Они стали вытаскивать из завалов оставшихся в живых и тела погибших. Через несколько минут после взрыва к месту трагедии приехали первые машины "скорой помощи". Прибывшие на место террористического акта спасатели работали круглосуточно. По ночам они разбирали завалы при свете прожекторов. Рядом с развалинами устроили вертолетную площадку, с которой раненых на вертолетах отправляли в Махачкалу.
Жители уцелевшей части дома были переселены в санаторий.
Спасательные работы, в которых принимали участие около пятисот человек, были завершены около 17.00 19 ноября. К этому времени стало понятно, что под завалами никого не осталось. Руководители работ приняли решение взорвать ту часть здания, которая не рухнула. Это было сделано через полчаса после официального окончания спасательных работ.
В результате сложных аварийно-спасательных работ из-под обломков были извлечены все 106 человек, оказавшиеся в ту ночь в своих квартирах. Среди них 68 погибших (по другим источникам 69), в том числе 55 человек – военнослужащие и члены их семей. Еще 82 человека были ранены. Остались сиротами восемь детей, четверо – с одним родителем.
16-17 ноября 1996 года были объявлены днями траура в Республике Дагестан.
В связи с трагическими событиями в Каспийске президент РФ объявил 19 ноября днем общенационального траура в России.
По факту взрыва прокуратура Кавказского особого пограничного округа возбудила уголовное дело по статье терроризм. Сразу появились две версии: либо это "чеченский след", либо – и это было основной версией – контрабандисты не сумели договориться с пограничниками по открытию ими "окна" для перевозки оружия, наркотиков и черной икры. Расследование было взято на контроль президентом России. Оно затянулось надолго. Осенью 2003 года стало известно, что работа по делу приостановлена в связи с неустановлением лиц, совершивших его.
© Фото : МВД РФ по республике ДагестанПамятник погибшим в результате теракта в Каспийске в 1996 году
Памятник погибшим в результате теракта в Каспийске в 1996 году - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : МВД РФ по республике Дагестан
Памятник погибшим в результате теракта в Каспийске в 1996 году
В Каспийске на месте рухнувшего дома поставили стелу в память о погибших. Их имена высечены на мраморных плитах. Вокруг него была посажена аллея деревьев. В 2020 году у мемориала появилась новая аллея. Количество посаженных деревьев на ней равно числу жертв террористического акта.
Ежегодно 16 ноября в соединениях и частях регионального пограничного управления и на месте трагедии проводятся траурные мероприятия, к обелиску возлагаются цветы, зажигаются свечи на могилах жертв теракта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКаспийскМахачкалаРоссия
 
 
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