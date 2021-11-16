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Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи

Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи - РИА Новости, 16.11.2021

Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:07

2021-11-16T07:07

2021-11-16T08:40

общество

россия

алиса теплякова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

москва

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.Так прокомментировал появившуюся на сайте change.org петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.Мать девочки, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более тысячи подписей.Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте."У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — заключил Евгений Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, россия, алиса теплякова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва