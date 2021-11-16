https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html
Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи
Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи - РИА Новости, 16.11.2021
Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи
Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:07
2021-11-16T07:07
2021-11-16T08:40
общество
россия
алиса теплякова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.Так прокомментировал появившуюся на сайте change.org петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.Мать девочки, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более тысячи подписей.Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте."У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — заключил Евгений Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html
https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a2488f474b601952289d3d11a1508b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алиса теплякова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва
07:07 16.11.2021 (обновлено: 08:40 16.11.2021)
Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи
Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой назвали "неадекватной" петицию против семьи
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой
в беседе с МК
назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.
Так прокомментировал появившуюся на сайте change.org
петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.
"Существует положение о выдаче аттестатов, которое Минпросвещения выпускает каждый год. В нем прописана вся процедура. И существует процедура допуска к ЕГЭ. Вот, собственно, и все", — пояснил Евгений Тепляков.
Мать девочки, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более тысячи подписей.
"Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации", — рассказала Наталия Теплякова.
Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте.
"У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — заключил Евгений Тепляков.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.