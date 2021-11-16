Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html
Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи
Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи - РИА Новости, 16.11.2021
Родители девятилетней студентки МГУ пришли в бешенство от петиции с критикой семьи
Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:07
2021-11-16T08:40
общество
россия
алиса теплякова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.Так прокомментировал появившуюся на сайте change.org петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.Мать девочки, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более тысячи подписей.Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте."У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — заключил Евгений Тепляков.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html
https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a2488f474b601952289d3d11a1508b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, алиса теплякова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва
07:07 16.11.2021 (обновлено: 08:40 16.11.2021)
 
Родители девятилетней студентки МГУ резко ответили на петицию против семьи

Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой назвали "неадекватной" петицию против семьи

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой в беседе с МК назвал неадекватной ситуацию вокруг дочери и их семьи в целом.
Так прокомментировал появившуюся на сайте change.org петицию с призывом проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее им аттестаты.
"Существует положение о выдаче аттестатов, которое Минпросвещения выпускает каждый год. В нем прописана вся процедура. И существует процедура допуска к ЕГЭ. Вот, собственно, и все", — пояснил Евгений Тепляков.
Мать девочки, в свою очередь, отметила, что петиция висит уже почти месяц, но собрала чуть более тысячи подписей.
"Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации", — рассказала Наталия Теплякова.
Отец девятилетней студентки подчеркнул, что семья уверена в своей правоте.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 19:19
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в ее адрес
"У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы", — заключил Евгений Тепляков.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
23 сентября, 21:02
Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников
 
ОбществоРоссияАлиса ТепляковаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
11:48Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
11:46Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
Лента новостейМолния
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятийТюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-кодРоссия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и КатарРоссия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель