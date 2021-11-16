https://ria.ru/20211116/vuchich-1759383494.html
Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу - РИА Новости, 17.11.2021
Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-16T23:54
2021-11-16T23:54
2021-11-17T00:30
в мире
сербия
экономика
москва
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических метров газа сроком на 10 лет.Вучич заявил во вторник, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.По его данным, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Вучич указал на возросшее потребление газа, так в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а на сегодняшний день осталось 161 миллион кубометров."Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год", - подчеркнул Вучич.Он добавил, что необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
https://ria.ru/20211116/gaz-1759288073.html
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html
сербия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, экономика, москва, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия
23:54 16.11.2021 (обновлено: 00:30 17.11.2021)
Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Вучич: Сербия будет просить у России по три миллиарда кубометров газа в год на десять лет
БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина
договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических метров газа сроком на 10 лет.
Вучич
заявил во вторник, что 24 ноября планирует поездку в Москву
, а 25 ноября ожидает встречи с Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия
получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.
"Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3-4 миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии", - сказал Вучич в эфире TV Happy.
По его данным, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Вучич указал на возросшее потребление газа, так в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а на сегодняшний день осталось 161 миллион кубометров.
"Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год", - подчеркнул Вучич.
Он добавил, что необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.
Сейчас Россия
- фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию
. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток
" состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.