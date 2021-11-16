https://ria.ru/20211116/vuchich-1759383494.html

Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу

Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу - РИА Новости, 17.11.2021

Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-16T23:54

2021-11-16T23:54

2021-11-17T00:30

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александр вучич

турецкий поток

россия

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических метров газа сроком на 10 лет.Вучич заявил во вторник, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.По его данным, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Вучич указал на возросшее потребление газа, так в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а на сегодняшний день осталось 161 миллион кубометров."Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год", - подчеркнул Вучич.Он добавил, что необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759288073.html

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html

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в мире, сербия, экономика, москва, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия