https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html

Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства

Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства - РИА Новости, 16.11.2021

Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства

Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T04:19

2021-11-16T04:19

2021-11-16T10:19

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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.Саммит начался утром во вторник - в соответствии с расписанием.Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.

https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html

https://ria.ru/20211114/ekonomika-1758963875.html

сша

китай

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тибет

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