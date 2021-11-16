04:19 16.11.2021 (обновлено: 10:19 16.11.2021)
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
Си Цзиньпин: Китай и США должны сотрудничать в выполнении международных обязательств
© AFP 2021 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.
Саммит начался утром во вторник - в соответствии с расписанием.
"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства", - заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.
Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.