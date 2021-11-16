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Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T04:19
2021-11-16T10:19
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
си цзиньпин
гонконг
тайвань
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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.Саммит начался утром во вторник - в соответствии с расписанием.Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html
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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, гонконг, тайвань, мид кнр, тибет, дональд трамп
04:19 16.11.2021 (обновлено: 10:19 16.11.2021)
 
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства

Си Цзиньпин: Китай и США должны сотрудничать в выполнении международных обязательств

© AFP 2021 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / Mandel Ngan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.
Саммит начался утром во вторник - в соответствии с расписанием.

"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства", - заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
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Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.
Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
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В миреСШАКитайПекинДжо БайденСи ЦзиньпинГонконгТайваньМИД КНРТибетДональд Трамп
 
 
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