В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия"
© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открыти обновленного участка федеральной трассы А-181 "Скандинавия"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области открылся новый шестиполсный участок федеральной трассы "Скандинавия", соединяющей Санкт-Петербург и Выборг с границей с Финляндией.
"В следующем году мы откроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023 обновленная "Скандинавия" подойдет к Выборгу. Сегодня это современная, комфортная и безопасная трасса, о которой автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия дороги, которое прошло в режиме прямой трансляции в рамках "Транспортной неделе ‒ 2021".
Работы стартовали в 2019 году. Реконструкция затронула развязку с региональной дорогой Ушково – Гравийное и несколько мостов. Для безопасности разделены встречные потоки транспорта и сделано наружное освещение. Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива смонтировано сетчатое ограждение. Покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным методом. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки, добавили в пресс-службе региональной администрации.