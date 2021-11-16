https://ria.ru/20211116/trassa-1759277958.html

В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия"

В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия" - РИА Новости, 16.11.2021

В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия"

В Ленинградской области открылся новый шестиполсный участок федеральной трассы "Скандинавия", соединяющей Санкт-Петербург и Выборг с границей с Финляндией. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:44

2021-11-16T13:44

2021-11-16T13:44

ленинградская область

выборг

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области открылся новый шестиполсный участок федеральной трассы "Скандинавия", соединяющей Санкт-Петербург и Выборг с границей с Финляндией."В следующем году мы откроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023 обновленная "Скандинавия" подойдет к Выборгу. Сегодня это современная, комфортная и безопасная трасса, о которой автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия дороги, которое прошло в режиме прямой трансляции в рамках "Транспортной неделе ‒ 2021".Работы стартовали в 2019 году. Реконструкция затронула развязку с региональной дорогой Ушково – Гравийное и несколько мостов. Для безопасности разделены встречные потоки транспорта и сделано наружное освещение. Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива смонтировано сетчатое ограждение. Покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, запроектированного объемным методом. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки, добавили в пресс-службе региональной администрации.

https://ria.ru/20211115/kamery-1759120004.html

выборг

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выборг, александр дрозденко