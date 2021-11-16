https://ria.ru/20211116/spch-1759292290.html

В СПЧ предложили выносить потенциальным иноагентам предупреждения

В СПЧ предложили выносить потенциальным иноагентам предупреждения - РИА Новости, 16.11.2021

В СПЧ предложили выносить потенциальным иноагентам предупреждения

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:38

2021-11-16T14:38

2021-11-16T14:38

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр точенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150784/23/1507842320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_453270fe771a863f3f01019f5b6e01ff.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры, сообщил РИА Новости ответственный секретарь совета Александр Точенов.По его словам, члены СПЧ и Союза журналистов России (СЖР) подготовили законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах и направили его главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.По его словам, в совете также обратили внимание законодателей на аспекты, связанные с финансированием, с политической деятельностью."Предполагается подойти серьезно, чтобы не утром проснулся и узнал, что ты иноагент и подавай в суд. Либо надо, чтобы объявляли иноагентами через суд, публично и гласно, а не в тиши кабинетов. В любом случае, нужно выносить предупреждение сначала, как по всем основным нарушениям и делается в разных сферах жизни. Предупредили, дали возможность устранить недостаток и после этого, если не устранили в срок - пожалуйста, получите. Повторное нарушение - получите. Должно быть разумно все расписано", - отметил Точенов.Он добавил, что "отдельные организации, СМИ попадают не по злому умыслу туда, они не хотели этого и готовы устранить все", поэтому нужно создать для них соответствующие условия."Также дальше надо действовать с Роскомнадзором относительно СМИ, которые публикуют, делают перепечатки: только что-то пропустили - им сразу штраф. Дайте предупреждение, чтобы люди могли это исправить, большинство это делают по недосмотру технического исполнителя. Не написали, что этот автор, организация или СМИ, у которых они это взяли, являются иностранным агентом - предупредите, дайте время на устранение. Устранили - все, не устранили - пусть получат, что положено", - пояснил Точенов.

https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758407082.html

https://ria.ru/20211112/reestr-1758850418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр точенов