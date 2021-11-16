В СПЧ предложили выносить потенциальным иноагентам предупреждения
СПЧ предложил выносить потенциальным иноагентам предупреждения и давать время исправиться
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры, сообщил РИА Новости ответственный секретарь совета Александр Точенов.
По его словам, члены СПЧ и Союза журналистов России (СЖР) подготовили законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах и направили его главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну.
"Материалы переданы Хинштейну, Хинштейн сказал, что передал в комитеты. Главное, что нужно сначала выносить предупреждение и давать время на устранение недостатка, а потом уже принимать какие-то меры. У нас коллеги еще работают", - сказал Точенов РИА Новости.
По его словам, в совете также обратили внимание законодателей на аспекты, связанные с финансированием, с политической деятельностью.
"Предполагается подойти серьезно, чтобы не утром проснулся и узнал, что ты иноагент и подавай в суд. Либо надо, чтобы объявляли иноагентами через суд, публично и гласно, а не в тиши кабинетов. В любом случае, нужно выносить предупреждение сначала, как по всем основным нарушениям и делается в разных сферах жизни. Предупредили, дали возможность устранить недостаток и после этого, если не устранили в срок - пожалуйста, получите. Повторное нарушение - получите. Должно быть разумно все расписано", - отметил Точенов.
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Он добавил, что "отдельные организации, СМИ попадают не по злому умыслу туда, они не хотели этого и готовы устранить все", поэтому нужно создать для них соответствующие условия.
"Также дальше надо действовать с Роскомнадзором относительно СМИ, которые публикуют, делают перепечатки: только что-то пропустили - им сразу штраф. Дайте предупреждение, чтобы люди могли это исправить, большинство это делают по недосмотру технического исполнителя. Не написали, что этот автор, организация или СМИ, у которых они это взяли, являются иностранным агентом - предупредите, дайте время на устранение. Устранили - все, не устранили - пусть получат, что положено", - пояснил Точенов.