https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством - РИА Новости, 16.11.2021
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:15
2021-11-16T15:15
2021-11-16T15:15
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте Следственного комитета.Как сообщал СК, родственники блокадницы 27 февраля заключили договор с сиделкой. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии, а сиделку арестовали.По ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) обвиняемой грозило вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20211115/sud-1759105273.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
Сиделку, избившую 98-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, осудили за угрозу убийством