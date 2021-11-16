https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html

Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством

Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством - РИА Новости, 16.11.2021

Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством

Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:15

2021-11-16T15:15

2021-11-16T15:15

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте Следственного комитета.Как сообщал СК, родственники блокадницы 27 февраля заключили договор с сиделкой. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии, а сиделку арестовали.По ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) обвиняемой грозило вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20211115/sud-1759105273.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия