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https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством - РИА Новости, 16.11.2021
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством
Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:15
2021-11-16T15:15
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте Следственного комитета.Как сообщал СК, родственники блокадницы 27 февраля заключили договор с сиделкой. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии, а сиделку арестовали.По ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) обвиняемой грозило вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:15 16.11.2021
 
Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, осудили за угрозу убийством

Сиделку, избившую 98-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, осудили за угрозу убийством

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сиделка в Санкт-Петербурге получила год и четыре месяца ограничения свободы за угрозу убийством своей подопечной - 98-летней жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте Следственного комитета.
Как сообщал СК, родственники блокадницы 27 февраля заключили договор с сиделкой. На следующий день та, выпив, спровоцировала конфликт, в ходе которого, угрожая убийством, избила пенсионерку, не давая ей возможности позвонить по телефону. Услышав крики, в квартиру пришли соседи, которые вызвали полицию. Пенсионерка была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии, а сиделку арестовали.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца, а также возмещение морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - говорится в релизе.
По ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) обвиняемой грозило вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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